Tampico impulsa app turística con inteligencia artificial

Tampico y la UTA firmaron un convenio para desarrollar TampIA, una aplicación turística con inteligencia artificial y realidad aumentada

La presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, encabezó la firma de un convenio de colaboración con la Universidad Tecnológica de Altamira (UTA) para impulsar el desarrollo de TampIA, un viaje por Tampico, una aplicación turística que integrará inteligencia artificial y realidad aumentada.

El proyecto busca fortalecer la promoción de los principales atractivos del municipio mediante una guía virtual e interactiva que permitirá a visitantes y turistas conocer la historia, el patrimonio, la gastronomía y los sitios de interés de Tampico a través de herramientas digitales.

Gobierno y academia unen esfuerzos por la innovación

La firma del acuerdo se realizó en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Altamira y contó con la participación de la presidenta del Sistema DIF Tampico, Luz Adriana Villarreal Anaya; la rectora de la institución educativa, Dra. Mara Grassiel Acosta González; y el director de Vinculación, Juan Carlos Saldívar Santana.

Firmamos un convenio con la Universidad Tecnológica de Altamira para desarrollar TampIA, un Viaje por Tampico, aplicación que integrará inteligencia artificial y realidad aumentada para acercar nuestra historia, cultura y atractivos turísticos, con herramientas de accesibilidad. pic.twitter.com/fa95RPQtoN — Mónica Villarreal Anaya (@MonicaVTampico) August 6, 2026 Durante el encuentro, autoridades municipales y académicas refrendaron su compromiso de fortalecer la colaboración entre gobierno y universidad para desarrollar proyectos tecnológicos con impacto social. Mónica Villarreal destacó que esta alianza representa un avance para acercar la tecnología a la ciudadanía y permitir que las y los jóvenes apliquen sus conocimientos en soluciones que beneficien directamente a la comunidad. “Este convenio representa un gran avance para nuestra administración, porque permite que el talento de las y los estudiantes se traduzca en soluciones que generen bienestar para Tampico y fortalezcan el desarrollo de nuestra ciudad”, expresó la alcaldesa. TampIA ofrecerá una nueva experiencia turística La presidenta municipal explicó que la aplicación permitirá a los usuarios descubrir Tampico de una manera innovadora mediante recursos digitales que combinarán inteligencia artificial y realidad aumentada. La plataforma estará enfocada en mostrar elementos representativos del municipio, como su historia, cultura, gastronomía y principales atractivos turísticos, con el objetivo de posicionar a Tampico como un destino moderno, accesible y competitivo. Además, TampIA incorporará herramientas de accesibilidad para facilitar el acceso a la información a personas con discapacidad auditiva, fortaleciendo las acciones municipales en materia de inclusión. Como parte de la colaboración, Mónica Villarreal propuso ampliar los trabajos conjuntos con la Universidad Tecnológica de Altamira para desarrollar nuevos proyectos comunitarios. Entre las iniciativas planteadas se encuentra la fabricación de juegos infantiles que contribuyan al rescate y equipamiento de espacios públicos del municipio, aprovechando el talento y las capacidades técnicas de las y los estudiantes. “Creemos en las ideas de nuestras juventudes y seguiremos impulsando alianzas con las instituciones educativas para convertir el conocimiento en soluciones que transformen la vida de las personas”, puntualizó Villarreal Anaya. La alcaldesa agradeció a las autoridades de la Universidad Tecnológica de Altamira por sumarse a esta iniciativa y reconoció el talento, compromiso y creatividad de las y los estudiantes que participaron en el desarrollo de TampIA.