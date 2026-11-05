Tampico: entre las ciudades con menor percepción de inseguridad

La ciudad conserva el mismo nivel de percepción ciudadana durante los últimos 3 trimestres de 2026; el indicador mide qué tan seguros se sienten los habitantes

Tampico se mantiene entre las ciudades del país con menor percepción de inseguridad, al ubicarse en la posición número 11 de un total de 91 ciudades evaluadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de acuerdo con los resultados correspondientes al tercer trimestre de 2026 de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

El resultado coloca al municipio por debajo de la media nacional en percepción de inseguridad y refleja una estabilidad en la evaluación ciudadana, debido a que durante los últimos tres trimestres no se han registrado variaciones estadísticamente significativas en este indicador.

De acuerdo con la explicación del coordinador estatal del INEGI en Tamaulipas, Rigoberto Beltrán Sarabia, el comportamiento de Tampico se ha mantenido prácticamente en el mismo nivel respecto a las mediciones anteriores.

El funcionario explicó que la ENSU recoge directamente la opinión de los habitantes sobre las condiciones de seguridad en la ciudad donde viven, mediante preguntas relacionadas con qué tan seguros o inseguros se sienten en su entorno y en distintos espacios públicos.

Por ello, aclaró que sus resultados no representan un conteo de robos, asaltos u otros hechos delictivos, sino una medición de la percepción social sobre la seguridad pública.

Esta diferencia resulta importante para interpretar los resultados, ya que la percepción de inseguridad puede mantenerse estable o cambiar independientemente de las estadísticas de delitos denunciados.

La encuesta también incorpora indicadores relacionados con la confianza ciudadana en las autoridades y la percepción sobre la efectividad de su desempeño, por lo que ofrece una perspectiva más amplia sobre cómo evalúa la población las condiciones de seguridad.

La medición también permite dimensionar las diferencias que existen entre las principales ciudades tamaulipecas. En septiembre de 2026, Nuevo Laredo registró 20.4 por ciento de percepción de inseguridad, mientras que el área urbana de Tampico alcanzó 28.7 por ciento.

En contraste, Ciudad Victoria reportó 56.5 por ciento y Reynosa 80.3 por ciento. Estas cifras muestran que la zona conurbada del sur mantiene un indicador considerablemente menor que las otras dos ciudades evaluadas, aunque ello no significa que esté exenta de problemas delictivos.

En el caso específico de Tampico, el porcentaje pasó de 28.4 por ciento en junio a 28.7 por ciento en septiembre, una variación de apenas 0.3 puntos porcentuales, sin que represente un cambio estadísticamente significativo.

Nuevo Laredo, por su parte, disminuyó de 26.5 a 20.4 por ciento, mientras que Ciudad Victoria aumentó de 47.5 a 56.5 por ciento. Reynosa, aunque redujo su indicador de 86.6 a 80.3 por ciento, continuó presentando el nivel más elevado entre las cuatro ciudades tamaulipecas incluidas en la encuesta.

A nivel nacional, el INEGI reportó que 58.1 por ciento de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad durante septiembre de 2026, frente al 59.8 por ciento registrado en junio y al 63 por ciento de septiembre de 2025.

La diferencia entre el resultado nacional y el de Tampico permite dimensionar la posición que mantiene la zona sur en este indicador.

Beltrán Sarabia precisó que la ENSU se aplica trimestralmente en 91 áreas urbanas del país y está dirigida a personas de 18 años y más. Entre sus indicadores también se encuentran los espacios donde la población experimenta mayor temor.

A nivel nacional, el 68.7 por ciento manifestó sentirse inseguro en cajeros automáticos ubicados en la vía pública; el 61.8 por ciento, en las calles; y el 61.1 por ciento, en el transporte público.

Cabe precisar que la medición identifica el área urbana de Tampico, que comprende la zona conurbada del sur de Tamaulipas y no exclusivamente el municipio porteño. Por ello, los resultados constituyen una referencia para evaluar la percepción de seguridad de los habitantes de esta región, pero no sustituyen las estadísticas de denuncias, carpetas de investigación ni registros de delitos.

El coordinador estatal del INEGI destacó la importancia de que la ciudadanía participe en los ejercicios estadísticos, pues sus respuestas permiten conocer las condiciones sociales y generar información para la toma de decisiones.

En este sentido, señaló que la percepción de seguridad es uno de los indicadores que deben analizarse junto con la confianza en las autoridades y la evaluación que hacen los ciudadanos sobre la efectividad de las acciones gubernamentales.