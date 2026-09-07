Tampico busca mitigar 25 islas de calor con árboles

El municipio detectó cerca de 25 puntos con altas temperaturas y prepara un programa de arborización para ampliar y conservar las áreas verdes

El municipio de Tampico implementará un programa de arborización para mitigar cerca de 25 islas de calor detectadas, mediante monitoreo satelital en puntos críticos de la ciudad.

El análisis que se realizó con un satélite localizó 8 a, donde el calor se concentra con más fuerza, independientemente demás de 15, donde también las altas temperaturas se sienten con mayor intensidad.

Los lugares donde, conforme a satélite se acumula. El calor son: el entorno del Aeropuerto internacional “Francisco Javier Mina“, la zona del mercado municipal, las canchas de pasto, sintético de la unidad deportiva de Tampico, estacionamientos de tiendas grandes, con poca vegetación.

La Dirección de Ecología coordina el monitoreo de la calidad del aire y el cuidado de las plantas, y será la misma dependencia la que lleve a cabo la instalación de los árboles, conforme lo dio a conocer la regidora comisionada en la materia Maria Elena Herrera Ordorica.

Explicó que los ejemplares ya se encuentran disponibles y que se tiene prevista la logística para iniciar los trabajos, que posteriormente se extenderán hacia otras zonas consideradas prioritarias.

La regidora señaló que las condiciones climáticas hacen necesario ampliar y conservar las áreas verdes, además de evitar la pérdida innecesaria de árboles en la zona urbana.