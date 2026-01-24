Tampico brilla y Gana Premio Excelencia por su Festival de Jazz

En el marco de los prestigiosos Premios Excelencia 2025, celebrados en el auditorio IFEMA de Madrid, el municipio de Tampico fue reconocido internacionalmente por el éxito y la calidad del Festival Internacional de Jazz. Este logro marca el segundo año consecutivo en que el puerto tamaulipeco destaca en el certamen europeo por su innovación turística.
La presidenta municipal, Mónica Villarreal Anaya, celebró el reconocimiento destacando que es el fruto de una administración comprometida con el desarrollo económico y la convivencia social a través de la cultura.
“Hoy nos damos cuenta, una vez más, que estamos en el camino correcto y que el mundo lo reconoce. Seguimos poniendo en alto el nombre de Tamaulipas y de Tampico, consolidándonos como ese referente turístico que somos en el sur”, expresó la alcaldesa durante la transmisión oficial del evento.