Tampico brilla y Gana Premio Excelencia por su Festival de Jazz

Por: Carlos Nava 21 Enero 2026, 21:17

La presidenta municipal, Mónica Villarreal, celebró el reconocimiento destacando que es el fruto de una administración comprometida con el desarrollo económico

En el marco de los prestigiosos Premios Excelencia 2025, celebrados en el auditorio IFEMA de Madrid, el municipio de Tampico fue reconocido internacionalmente por el éxito y la calidad del Festival Internacional de Jazz. Este logro marca el segundo año consecutivo en que el puerto tamaulipeco destaca en el certamen europeo por su innovación turística. La presidenta municipal, Mónica Villarreal Anaya, celebró el reconocimiento destacando que es el fruto de una administración comprometida con el desarrollo económico y la convivencia social a través de la cultura. “Hoy nos damos cuenta, una vez más, que estamos en el camino correcto y que el mundo lo reconoce. Seguimos poniendo en alto el nombre de Tamaulipas y de Tampico, consolidándonos como ese referente turístico que somos en el sur”, expresó la alcaldesa durante la transmisión oficial del evento.

Un destino en ascenso

Villarreal Anaya subrayó que este premio respalda la estrategia de promoción que ha posicionado a la ciudad como la "Capital de las Huastecas". Asimismo, recordó que la Secretaria de Turismo Federal, Josefina Rodríguez, ha calificado a Tampico como la "joya oculta del turismo nacional".

La delegación que representó al municipio en España estuvo conformada por:

Karime Cámara Chain , Directora de Turismo de Tampico.

Benjamín Hernández Rodríguez, Secretario de Turismo del Estado de Tamaulipas.

Rumbo al 2026

Tras el éxito obtenido, la alcaldesa anunció que ya se trabaja en la segunda edición del Festival Internacional de Jazz para el año 2026. Este evento se perfila como el pilar para mantener la proyección internacional y fortalecer la derrama económica local.

Finalmente, la edil agradeció el respaldo del Gobernador, el Dr. Américo Villarreal Anaya, señalando que este premio es un logro compartido que impulsa a seguir trabajando de la mano con la ciudadanía para compartir la riqueza de Tampico con el mundo.