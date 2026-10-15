Tampico avala predio para hotel cerca de Laguna del Carpintero

La alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, sostuvo que esto deja claro que el puerto no detiene su avance para generar mejores condiciones de vida

El cabildo de Tampico autorizó desincorporar un predio de más de 26 mil metros cuadrados cerca de la Laguna del Carpintero para construir un hotel Fiesta Americana de cinco estrellas.

Aprueban desincorporación del predio con 18 votos a favor

Durante la sesión de este miércoles se aprobó la desincorporación del predio con 18 votos a favor, lo que da pauta a iniciar el hotel con una inversión estimada de 36 millones de dólares, más de 450 millones de pesos.

La alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, sostuvo que esto deja claro que el puerto no detiene su avance para generar mejores condiciones de vida.

Alcaldesa responde a quejas de ambientalistas

En torno a las quejas presentadas por ambientalistas, sostuvo que se cuenta con todos los avances para que esto sea un proyecto sustentable con cuidado al manglar, protegiendo el recurso hídrico.