Tamaulipeco logra fama con corrido 'El adiós a Proteo'

Jesús Soto Baltazar 'El Condor' es el compositor del corrido dedicado a Proteo, el perro rescatista mexicano que murió en servicio apoyando en Turquía.

Por: Alfredo Uvalle

Febrero 24, 2023, 16:47

Originario de Villagrán, Tamaulipas, Jesús Soto Baltazar “El Condor” como le conocen, es el compositor del corrido dedicado a Proteo, el binomio canino del Ejército Mexicano que perdiera la vida durante los trabajos de búsqueda y rescate tras el terremoto registrado el pasado 06 de Febrero en Turquía.





“Yo como compositor siempre he dicho que todos anhelamos que en algún momento de nuestra vida alguna de nuestras canciones trascienda, pero créeme que lo que me paso a mí, no he logrado dimensionar tanta popularidad que tuvo el corrido”, expresó.

Entrevistado en el Patinadero de la Unidad Deportiva “Adolfo Ruiz Cortines”, de Ciudad Victoria, el compositor nos comenta como se inspiró para comenzar a componer las primeras líneas.

“Más que nada yo seguí los puntos que recalcaban ahí en las noticias, fue mi inspiración y aparte que fue muy triste, cuando vez las imágenes que suben del can, se te hace nudo la garganta, si eres mexicano se te hace nudo la garganta cuando vez la forma en la que falleció Proteo”, señaló.

El corrido titulado “El Adiós a Proteo”, ya se escucha en la radio y en todas las plataformas digitales, muy al estilo de la música del norte.

Asegura que tiene en su haber al menos 80 canciones escritas, de distintos géneros como el bolero, canciones románticas y corridos personalizados.

“Y pues me conoce la gente con la que cotidianamente trabajo pero el mismo sábado a las 6 de la tarde todos los medios nacionales estaban hablando de mi y del corrido de Proteo, hasta el día de hoy no he logrado dimensionar todo esto”, dijo Soto Baltazar.

Los integrantes del Ejercito y Fuerza Aérea Mexicanos, lamentaron la pérdida de su compañero el Can, quien cumplió con la misión como integrante de la delegación mexicana en la búsqueda y rescate en el terremoto de Turquía, sin duda, una heroica labor