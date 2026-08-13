Tamaulipas va por récord de visitantes este verano: Turismo

Tamaulipas supera los 2.3 millones de turistas en verano y busca establecer un nuevo récord de visitantes en sus destinos

Tamaulipas apunta a establecer un nuevo récord de visitantes durante la temporada vacacional de verano, luego de superar los 2.3 millones de turistas en sus distintos destinos, informó el secretario de Turismo estatal, Benjamín Hernández Rodríguez.

La afluencia registrada hasta ahora también ha generado una derrama económica superior a los 2 mil 216 millones de pesos, mientras todavía resta parte del periodo vacacional escolar.

Las cifras representan un crecimiento importante frente al mismo periodo de 2025, cuando el estado contabilizó alrededor de 1.9 millones de visitantes.

Playa Miramar encabeza las preferencias

Entre los destinos turísticos de Tamaulipas, playa Miramar, en Ciudad Madero, concentra la mayor cantidad de visitantes durante este verano.

El balneario ha recibido hasta el momento 1.1 millones de personas, quienes han generado una derrama económica superior a los mil millones de pesos.

En segundo lugar aparece Tampico, con más de 513 mil visitantes y una derrama que rebasa los 472 millones de pesos.

Estos son los destinos más visitados

De acuerdo con los registros del Sistema Estatal para la Afluencia Turística, otros municipios también reportan una importante llegada de visitantes durante las vacaciones.

Soto la Marina: más de 141 mil visitantes y una derrama superior a 130 millones de pesos.

más de 141 mil visitantes y una derrama superior a 130 millones de pesos. Nuevo Laredo: más de 121 mil visitantes y una derrama que supera los 103 millones de pesos.

más de 121 mil visitantes y una derrama que supera los 103 millones de pesos. Altamira: más de 95 mil visitantes y una derrama económica de 87 millones de pesos.

Estos cinco destinos concentran parte importante del movimiento turístico registrado en la entidad durante el periodo vacacional.

Gobierno destaca seguridad y conectividad

El secretario de Turismo atribuyó parte de los resultados a las acciones impulsadas por el gobierno de Américo Villarreal Anaya para fortalecer la actividad turística.

Entre las estrategias mencionó el mejoramiento de la percepción de seguridad, la transformación de infraestructura y el fortalecimiento de la conectividad carretera.

Como ejemplo, destacó proyectos como la carretera Mante-Ocampo-Tula, obras que, señaló, buscan facilitar el acceso a diferentes destinos, generar confianza entre los visitantes y abrir nuevas oportunidades de desarrollo económico.

La cifra actual podría incrementarse durante las próximas semanas debido a que el periodo vacacional escolar aún no concluye.

Con más de 2.3 millones de visitantes registrados hasta ahora, Tamaulipas ya superó ampliamente los 1.9 millones contabilizados durante el mismo periodo de 2025, por lo que la entidad mantiene la expectativa de cerrar el verano con una nueva marca turística.