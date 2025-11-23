Tamaulipas une fuerzas en estrategia contra violencia familiar

Dicha convocatoria busca edificar una política integral y efectiva para disminuir el número de casos registrados en la entidad

Autoridades estatales llevaron a cabo el pasado viernes, la Mesa de Construcción de la Paz para reforzar la coordinación entre sectores para contrarrestar la violencia familiar desde una perspectiva integral.

El gobernador Américo Villarreal destacó la importancia de unir capacidades para proteger a las familias, al subrayar que la violencia familiar es un problema que requiere la participación de todos los sectores.

Aseguró que dicha reunión marca el inicio de un plan para prevenir, atender y disminuir este problema. Durante esta reunión, cada institución compartió su análisis, experiencia y propuestas, para aportar información que permita construir una política pública integral y efectiva.

A esta convocatoria asistieron representantes de distintos sectores, tales como la magistrada presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas, Tania Contreras López; el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Leonardo Anaya Alvarado; y la titular del Instituto de las Mujeres, Marcia Benavides Villafranca.

Además, se contó con la presencia de representantes de instituciones militares y de seguridad pública del Estado.