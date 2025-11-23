Info 7 Logo
Tamaulipas une fuerzas en estrategia contra violencia familiar

Por: Diana Leyva

22 Noviembre 2025, 09:32

Dicha convocatoria busca edificar una política integral y efectiva para disminuir el número de casos registrados en la entidad

Autoridades estatales llevaron a cabo el pasado viernes, la Mesa de Construcción de la Paz para reforzar la coordinación entre sectores para contrarrestar la violencia familiar desde una perspectiva integral.

El gobernador Américo Villarreal destacó la importancia de unir capacidades para proteger a las familias, al subrayar que la violencia familiar es un problema que requiere la participación de todos los sectores.

Tamaulipas Mesa de coordinación de la paz

Aseguró que dicha reunión marca el inicio de un plan para prevenir, atender y disminuir este problema. Durante esta reunión, cada institución compartió su análisis, experiencia y propuestas, para aportar información que permita construir una política pública integral y efectiva.

Tamaulipas Mesa de coordinación de la paz

A esta convocatoria asistieron representantes de distintos sectores, tales como la magistrada presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas, Tania Contreras López; el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Leonardo Anaya Alvarado; y la titular del Instituto de las Mujeres, Marcia Benavides Villafranca.

Tamaulipas Mesa de coordinación de la paz

Además, se contó con la presencia de representantes de instituciones militares y de seguridad pública del Estado.

