Tamaulipas, tercer lugar nacional en crecimiento industrial

Autoridades informaron que 60% de los proyectos de inversión confirmados en la entidad, se relacionan con el sector industrial

La Secretaría de Economía de Tamaulipas informó que el estado se consolidó como una de las economías industriales más dinámicas del país, al ubicarse en el tercer lugar nacional en crecimiento del sector, con una variación mensual de 2.9% en junio, según el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) del INEGI.

En la comparativa anual, el crecimiento fue de 8.6%, lo que refleja el fortalecimiento sostenido de las actividades del sector secundario en el estado.

La secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, destacó que este resultado es reflejo del trabajo coordinado del gobierno estatal con el sector productivo.

“En la estrategia económica del gobernador Américo Villarreal Anaya, la atención a la industria establecida y el diálogo permanente con los actores productivos es clave para mantener el dinamismo económico en nuestras regiones y promover nuevas inversiones en sectores estratégicos como el automotriz, eléctrico-electrónico, químico-petroquímico, aeroespacial, logístico, médico, de semiconductores y de alimentación”, dijo Cantú Deándar.

Sectores que impulsan el crecimiento

Manufactura

Generación y transmisión de energía

Minería

Construcción

Todos registraron un crecimiento respecto al año anterior.

Inversiones y proyectos

El 60% de los proyectos de inversión confirmados en Tamaulipas están vinculados al sector industrial.

Inversiones en energía, infraestructura, manufactura y actividades petroleras han detonado el desarrollo de las regiones productivas del estado.

Sectores estratégicos como el automotriz, eléctrico-electrónico, químico-petroquímico, aeroespacial, logístico, médico, de semiconductores y de alimentación están siendo impulsados.

La secretaria de Economía destacó que este crecimiento es muestra de la confianza que Tamaulipas inspira a los inversionistas nacionales y extranjeros, y que se está construyendo un entorno productivo estable, con infraestructura moderna y un clima laboral favorable para seguir generando bienestar y prosperidad compartida.

Las regiones con mayor desarrollo industrial en Tamaulipas son la Región Fronteriza (Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo) y la Región Sur, principalmente debido a los sectores automotriz, aeroespacial, electro-electrónico y químico-petroquímico.