Los consultorios del Servicio Universal de Salud comenzarán a operar en enero de 2027 y ofrecerán atención médica básica gratuita

Tamaulipas contará con 430 consultorios del Servicio Universal de Salud (SUS), cuya operación está prevista para comenzar en enero de 2027, con el propósito de acercar servicios médicos básicos y gratuitos a la población, principalmente en comunidades con acceso limitado a la atención sanitaria.

El Gobierno estatal, encabezado por Américo Villarreal Anaya, anunció la implementación de estos espacios como parte de una estrategia impulsada por el Gobierno de México. El secretario de Salud de Tamaulipas, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, explicó que el modelo permitirá brindar atención primaria sin importar si las personas cuentan o no con seguridad social.

¿Qué servicios ofrecerán los consultorios?

De acuerdo con el funcionario, los espacios operarán bajo un esquema clínico homologado, con procedimientos estandarizados para la atención de los pacientes y mecanismos de referencia a hospitales cuando sea necesario.

Entre los servicios contemplados se encuentran:

Consultas médicas generales.

Prevención y detección de enfermedades.

Seguimiento de padecimientos crónicos.

Entrega de medicamentos esenciales.

Orientación médica y canalización a hospitales.

"Estos espacios atenderán a todas las personas, sin importar su condición de seguridad social, bajo un esquema clínico homologado, con líneas de cuidado estandarizadas, prescripción razonada de medicamentos y un sistema claro de referencia", señaló Guerrero Morales.

Primera etapa contempla 243 consultorios y 219 unidades

El secretario de Salud detalló que la primera fase del Programa Nacional de Consultorios del Servicio Universal de Salud contempla la instalación de 243 consultorios y 219 unidades.

Para su funcionamiento, los espacios dispondrán de personal de enfermería general clínica o medicina general, además de médicos, equipamiento y mobiliario necesarios para brindar atención a los pacientes.

También se contempla el abastecimiento de 90 claves de medicamentos y la incorporación de herramientas tecnológicas, como computadoras y conexión a internet, para integrar los expedientes clínicos de las personas atendidas.

La estrategia, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tiene como objetivo fortalecer la atención primaria y garantizar el acceso a servicios médicos básicos, especialmente para quienes viven en localidades con dificultades para recibir atención.

Con la puesta en marcha de los consultorios a partir de enero de 2027, Tamaulipas prevé ampliar la cobertura de atención médica mediante espacios que ofrecerán servicios preventivos, consultas generales y seguimiento de enfermedades.