Tamaulipas supera los 181 mil casos de infecciones respiratorias

Autoridades de Salud llamaron a estar prevenidos ante la temporada de frío, que va de octubre a marzo, donde repuntan las enfermedades respiratorias

La Secretaría de Salud de Tamaulipas realiza acercamientos con alcaldesas y alcaldes para fortalecer las acciones en materia de salud, promoción y prevención, informó el Secretario de Salud en Tamaulipas, Ricardo Guerrero Morales.

El secretario señaló que el pasado lunes el gobernador Américo Villarreal Anaya arrancó la campaña estatal de vacunación, por lo que se trabaja en coordinación con los municipios para difundir la invitación a la población a acudir a centros de salud y jurisdicciones sanitarias a vacunarse contra influenza, covid y neumococo, en esta temporada de octubre donde aumentan los casos.

Dijo que es importante estar prevenidos ante la temporada de frío, que va de octubre a marzo, donde repuntan las enfermedades respiratorias.

Entre los síntomas a vigilar están fiebre mayor a 38 grados, tos seca o persistente, dolor de cabeza intenso, dolor muscular y articular, escurrimiento nasal, dolor de garganta, fatiga, y en casos graves dificultad para respirar o dolor en el pecho. Ante estos signos, pidió no automedicarse y acudir a su unidad de salud.

De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica al cierre de la semana 37 de este año, Tamaulipas acumula 181 mil 276 casos de Infecciones Respiratorias Agudas, con 10 mil 439 casos nuevos en la última semana reportada. Además se registran mil 734 casos de neumonías y bronconeumonías y 640 de tuberculosis respiratoria, mientras que covid mantiene una incidencia baja con 12 casos confirmados al corte.

Guerrero Morales pidió a los medios de comunicación apoyar en la difusión para que la población complete sus esquemas.

Agregó que se trabaja con los presidentes municipales en la nueva estrategia de la presidenta de la República para instalar Consultorios Universales de Salud a partir de enero, con el objetivo de acercar la atención a la población abierta. En Tamaulipas se prevé la instalación de más de 235 consultorios como parte del compromiso del gobernador con la federación.