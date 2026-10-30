Tamaulipas suma 500 nombramientos durante el ciclo escolar

El subsecretario de Administración de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, Hugo Fonseca Reyes, señaló que los nombramientos representan una bienvenida al sector educativo para el personal de nuevo ingreso y una oportunidad para contribuir a la enseñanza de niñas, niños y jóvenes.
Suman 500 nombramientos durante el ciclo escolar
Afirmó que los procesos se realizan de manera transparente y coordinada con la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) y la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Con la entrega más reciente de 16 nombramientos, suman 500 durante el ciclo escolar, incluidos ingresos, horas adicionales y promociones verticales.
El funcionario indicó que estas asignaciones permiten atender necesidades de las comunidades escolares y que el personal se incorpora al sistema educativo bajo las condiciones establecidas para cada nombramiento.
Destinan 15 millones de pesos a apoyos para trabajadores
Asimismo, informó que se dispersaron apoyos para lentes y aparatos ortopédicos a aproximadamente 8 mil trabajadores de la educación, con una inversión de 15 millones de pesos.
“Estos apoyos forman parte de los compromisos del gobernador Américo Villarreal Anaya con el sector educativo”, señaló.