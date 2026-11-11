Tamaulipas suma 180 proyectos de inversión por $25 mil millones

Américo Villarreal informó que los proyectos contemplan más de 70 mil empleos y destacó el crecimiento económico e industrial del estado

Tamaulipas cuenta con más de 180 proyectos de inversión confirmados, cuyo monto conjunto asciende a 25 mil millones de dólares y contempla la generación de más de 70 mil empleos, informó el gobernador Américo Villarreal Anaya al presentar los avances económicos de la entidad.

Durante una ceremonia cívica realizada en el Polyforum de Ciudad Victoria, el mandatario destacó el crecimiento de la actividad industrial y anunció la ampliación de la planta de YAGEO KEMET en la capital tamaulipeca, proyecto que permitirá incorporar 720 nuevos puestos de trabajo.

Villarreal Anaya señaló que los resultados económicos corresponden a los cuatro años de su administración y atribuyó el desarrollo de nuevos proyectos a las condiciones de inversión, la infraestructura y las capacidades productivas del estado.

Gobernador destaca crecimiento del sector industrial

Al referirse al panorama económico estatal, Américo Villarreal indicó que Tamaulipas cuenta con una cartera superior a 180 proyectos confirmados, que representan inversiones por 25 mil millones de dólares y más de 70 mil empleos proyectados.

El gobernador también señaló que la entidad se posicionó en el tercer lugar nacional por el crecimiento de su sector industrial.

"La economía de Tamaulipas, como la de México, va bien y va a ir mejor. Los principales indicadores confirman una trayectoria sólida de desarrollo. Tenemos confirmados más de 180 proyectos de inversión en todo el estado, sumando 25 mil millones de dólares de inversión y la creación de más de 70 mil empleos y hoy por hoy, Tamaulipas se ubicó en el tercer lugar nacional por el crecimiento del sector industrial", declaró.

Asimismo, explicó que la estrategia económica contempla proyectos de mediano y largo plazo, además de acuerdos de colaboración entre distintos sectores para fortalecer la integración de Tamaulipas en los mercados internacionales.

Actividad económica de Tamaulipas creció 4.7% en 2026

Por su parte, Anabell Flores Garza, secretaria de Economía estatal, informó que durante el primer semestre de 2026 la actividad económica de Tamaulipas aumentó 4.7% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La funcionaria precisó que el dato corresponde a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las cuales colocaron a la entidad en el tercer sitio nacional en crecimiento económico.

Flores Garza también destacó que la ampliación de YAGEO KEMET en la región centro representa un impulso para proyectos de infraestructura industrial, entre ellos Tamaulipas Puerto Interior.

Esta iniciativa contempla la preparación de espacios e infraestructura para facilitar que nuevas compañías puedan establecerse y ampliar sus operaciones en Ciudad Victoria.

Gobierno estatal busca facilitar la llegada de empresas

Durante el encuentro, Villarreal Anaya reiteró que su administración pretende mantener condiciones que permitan a las compañías instalarse, operar y ampliar sus actividades en el territorio tamaulipeco.

Entre las acciones mencionadas se encuentran la simplificación de trámites, la actualización de procesos administrativos y la difusión de información sobre las oportunidades disponibles para los inversionistas.

"Quiero reiterar nuestro compromiso de ser un gobierno facilitador, de dar garantías a todas las condiciones necesarias para instalar, operar y crecer aquí las diferentes plantas, no sólo facilitando trámites, modernizando procesos, sino brindando información abierta en donde están las oportunidades y detonando todo con un clima de certidumbre, de seguridad, de una lógica que ofrece condiciones únicas en comunicaciones, puertos y aduanas que sólo se encuentran en Tamaulipas", manifestó.

El mandatario también hizo referencia a la infraestructura carretera, los puertos y las aduanas como elementos que forman parte de las condiciones logísticas de Tamaulipas para participar en el comercio internacional.