A nivel nacional, la producción de maíz blanco también cayó: de 21 millones 926 mil toneladas en 2022 a 20 millones 446 mil en 2025

El maíz, el grano de la mesa de todos los mexicanos, se está dejando de sembrar en Tamaulipas. No por falta de tierra ni de ganas, sino porque sembrar ya no deja: cuesta más producirlo de lo que pagan por él.

De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2025 del INEGI, Tamaulipas ocupa el sexto lugar nacional por superficie agrícola, con más de un millón 345 mil hectáreas, el 5.9% del país. Solo lo superan Veracruz, Chiapas, Michoacán, Sinaloa y Zacatecas. Pero tener tierra no es lo mismo que sembrarla.

En maíz blanco, el de la tortilla, el estado registró 147 mil 357 hectáreas sembradas, de las cuales solo se cosecharon 120 mil 420, con una producción de 342 mil 751 toneladas. Casi 27 mil hectáreas no llegaron a cosecha.

A nivel nacional, la producción de maíz blanco también cayó: de 21 millones 926 mil toneladas en 2022 a 20 millones 446 mil en 2025.

La producción comercial se concentra en el norte, en el ciclo otoño-invierno, y en el centro.

Los municipios que hoy la sostienen son Río Bravo, Reynosa, Matamoros, Valle Hermoso, San Fernando, Mier, Miguel Alemán, Camargo y Gustavo Díaz Ordaz, en el Distrito de Riego 026 y el Valle de San Fernando; además de Abasolo, Soto La Marina, Jiménez, Güémez, Victoria, Llera y Padilla, y en el centro-sur, El Mante, González, Xicoténcatl y Ocampo, con superficies más pequeñas y de temporal.

Tamaulipas sigue siendo potencia en granos. Junto con Sinaloa, Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Sonora, concentra el 63.8 por ciento de la producción nacional de los principales granos.

Pero en maíz grano solo, ya no está en la punta. En 2024 el liderazgo lo tuvo Jalisco con 3 millones 882 mil toneladas, seguido por Sinaloa con 3 millones 368 mil, Michoacán, Guanajuato y Estado de México.

En maíz amarillo de otoño-invierno, Tamaulipas llegó a aportar hasta el 69 por ciento del total nacional en ese ciclo. Hoy esa fortaleza se pierde por falta de siembra.

En producción general de alimentos, el Estado se ubica en el lugar 13 nacional, con alrededor de 8.3 millones de toneladas.

Altos costos y falta de crédito afectan al campo tamaulipeco

El corazón del problema es el costo. Producir una hectárea de maíz en el norte costaba alrededor de 20 mil 242 pesos en el ciclo 2015-2016.

Para el ciclo 2025-2026 subió a $28,685 pesos, un incremento cercano al 42 por ciento, según datos de FIRA retomados por productores.

El fertilizante cuesta $5,540 pesos por hectárea, cerca del 20 por ciento del costo total. El diésel ronda los 27 pesos por litro en México, mientras en Estados Unidos cuesta entre $13 y $14 pesos, según la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas.

Semillas, plaguicidas y agroquímicos han subido entre 30 y 60 por ciento, y las refacciones para tractores entre 15 y 35 por ciento. Muchos productores ya usan menos insumos, aunque eso les baje el rendimiento.

Mientras tanto, el precio no sube al mismo ritmo. El sorgo se pagaba entre $3,850 y $4,100 pesos por tonelada, cuando para recuperar la inversión se necesitarían entre $6,500 y $7 mil. En maíz, la historia es parecida: precio internacional, costos nacionales.

El apoyo de Producción para el Bienestar es de $1,250 pesos al año por hectárea, sin rebasar las 20. No cubre ni el fertilizante de una hectárea.

El Gobierno del Estado entrega semilla por unos $6,000 pesos para sembrar entre 6 y 8 hectáreas, pero el resto lo pone el productor.

Y lo más grave: el crédito se cerró. De 350 mil hectáreas con crédito y seguro agrícola en 2018, la región norte pasó a apenas 17 mil 100 hectáreas acreditadas y aseguradas en lo que va de 2026.

Sin crédito, sin seguro y sin precio, el productor siembra con recursos propios y, cuando se le acaban, deja la tierra en descanso.

En la zona norte, el programa de siembras para otoño-invierno era de 800 mil hectáreas de sorgo, maíz y otros cultivos. Para el próximo ciclo bajó a 689 mil 730 hectáreas. Se dejaron de programar 111 mil hectáreas por falta de financiamiento, altos costos y bajos precios.

En el ciclo pasado, las siembras se redujeron a menos de 500 mil hectáreas por la sequía y la falta de financiamiento.

En el ciclo otoño-invierno 2025-2026, de 684 mil 925 hectáreas programadas de sorgo, solo se establecieron 351 mil 876.

Quedaron sin sembrar 333 mil 49 hectáreas. En el conjunto de los principales cultivos del norte, la superficie sin establecer ascendió a 374 mil 104 hectáreas. En el Distrito 026 se estima que hasta el 40 por ciento de sus cerca de 72 mil 500 hectáreas no se sembrará en el ciclo 2026-2027, no por falta de agua, sino por bajos precios, insumos caros y recorte de apoyos.

El productor tamaulipeco no compite solo con Sinaloa y Jalisco, que tienen mejores precios de garantía, mayor organización y mejor acceso a agua y crédito.

Compite también con Estados Unidos, donde los productores reciben subsidios y protección ante pérdidas, mientras en México se vende a precio internacional.

A eso se suma que Tamaulipas quedó fuera del esquema de apoyo a la comercialización del maíz que contempló un incentivo de $1,700 pesos por tonelada para otras entidades, según denunciaron productores del Distrito 026.

Mientras Sinaloa ya tiene acuerdos para su próxima cosecha, con base de precio y compra asegurada, en Tamaulipas el productor todavía no sabe a cómo le van a pagar.

Por eso muchos han empezado a vender maquinaria y hasta tierras para pagar créditos vencidos.

Se estima que entre el 60 y el 70% de las bodegas de almacenamiento está en deterioro financiero, desmantelamiento o abandono.

Los productores no piden regalos. Piden lo que antes les daba certidumbre: agricultura por contrato, ingreso objetivo, financiamiento, seguro e innovación.

Exigen que Tamaulipas sea incorporado al programa “Precio Justo al Maíz”, un precio de garantía que cubra el costo de producción, financiamiento accesible y saber a cómo se va a pagar antes de sembrar, no después de cosechar.

El gobernador Américo Villarreal ya gestionó ante la presidenta Claudia Sheinbaum la incorporación al programa y el impulso a la siembra de maíz blanco en los cuatro distritos con agua: el 026 en el norte, el 086 en el centro, y el 029 y 092 en el sur.

Si eso no llega, advierten los productores, la disminución no se va a detener. Y México, que ya importa más del 30 por ciento del maíz que consume, dependerá cada vez más del grano de fuera.

Tamaulipas tiene tierra, agua y productores que saben sembrar maíz. Lo que le falta es que sembrar maíz vuelva a ser negocio.