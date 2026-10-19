Tamaulipas será sede del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos

El secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, informó que del 26 al 29 de noviembre se llevará a cabo el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos 2026, en la Expo Tampico, ubicada en el Centro de Convenciones.
El evento reunirá a los 177 Pueblos Mágicos de México, incluidos Tula y Ciudad Mier, representantes de Tamaulipas. Se estima una derrama económica de 60 millones de pesos y una afluencia de alrededor de 6 mil visitantes foráneos.
Además, se prevé un flujo diario de hasta 15 mil personas, con una expectativa total de 60 mil asistentes durante los cuatro días de actividades.
Artesanías, gastronomía y actividades culturales
Entre los principales espacios se encuentra el Pabellón de Pueblos Mágicos, donde se instalarán stands de los 177 destinos participantes, con exhibición de artesanías y productos locales.
También habrá un Pabellón Gastronómico y Cultural, que ofrecerá una muestra de platillos típicos de distintas regiones del país, así como presentaciones artísticas y folclóricas.
Ofrecerán capacitación para fortalecer servicios turísticos
Asimismo, en el segundo piso de la Expo Tampico se habilitará un área de capacitación, destinada a conferencias y talleres para fortalecer los productos y servicios turísticos.