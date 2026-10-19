Tamaulipas será sede del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos

Además, se prevé un flujo diario de hasta 15 mil personas, con una expectativa total de 60 mil asistentes durante los cuatro días de actividades

El secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, informó que del 26 al 29 de noviembre se llevará a cabo el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos 2026, en la Expo Tampico, ubicada en el Centro de Convenciones.

El evento reunirá a los 177 Pueblos Mágicos de México, incluidos Tula y Ciudad Mier, representantes de Tamaulipas. Se estima una derrama económica de 60 millones de pesos y una afluencia de alrededor de 6 mil visitantes foráneos.

Además, se prevé un flujo diario de hasta 15 mil personas, con una expectativa total de 60 mil asistentes durante los cuatro días de actividades.

Artesanías, gastronomía y actividades culturales

Entre los principales espacios se encuentra el Pabellón de Pueblos Mágicos, donde se instalarán stands de los 177 destinos participantes, con exhibición de artesanías y productos locales.

También habrá un Pabellón Gastronómico y Cultural, que ofrecerá una muestra de platillos típicos de distintas regiones del país, así como presentaciones artísticas y folclóricas.

Ofrecerán capacitación para fortalecer servicios turísticos

Asimismo, en el segundo piso de la Expo Tampico se habilitará un área de capacitación, destinada a conferencias y talleres para fortalecer los productos y servicios turísticos.