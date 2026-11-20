El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda, señaló que se trata de un espacio de diálogo, intercambio de conocimientos y vinculación

Este 26 y 27 de noviembre, en el Polyforum de Ciudad Victoria, se realizará el Congreso Nacional de Infraestructura 2026, donde se reunirán a autoridades, empresas, profesionales y estudiantes para impulsar proyectos estratégicos en materia de conectividad carretera, infraestructura hídrica y esquemas de inversión.

El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, señaló que se trata de un espacio de diálogo, intercambio de conocimientos y vinculación entre los sectores público y privado.

“Es un espacio de colaboración e intercambio de conocimientos que permitirá generar nuevas oportunidades para el desarrollo de Tamaulipas”, dijo el funcionario.

Durante la conferencia de prensa realizada en el salón Independencia del Palacio de Gobierno, el presidente de la delegación Tamaulipas de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Pablo Eduardo Haro Panduro, así como el representante de la delegación Victoria, Ramiro de Jesús Hernández Valencia, resaltaron la derrama económica para la capital del estado que se genera en este tipo de eventos, además de impulsar el crecimiento y la competitividad en el sector de la construcción.

El Congreso contará con conferencias magistrales y espacios de análisis enfocados en temas estratégicos para el desarrollo nacional, como infraestructura hídrica y carretera, financiamiento y ejecución de proyectos, además de un panel especializado sobre el Puente Internacional Nuevo Laredo III.

Asimismo, señaló que este tipo de eventos contribuyen a fortalecer la actividad económica mediante la generación de una importante derrama económica en sectores como hotelería, restaurantes, transporte y servicios.

Se estima la llegada de más de mil asistentes al Polyforum Victoria, con entrada gratuita durante los dos días, 26 y 27 de noviembre, que durará el Congreso Nacional de Infraestructura 2026.