Tamaulipas será referente en regularización de rehabilitación

COFEPRIS prevé replicar en 2027 el modelo de Tamaulipas, donde 41 centros de rehabilitación recibieron certificados y se destinaron 12 millones de pesos

El Programa Estatal de Regularización de Centros de Rehabilitación de Adicciones de Tamaulipas podría convertirse en un referente para el resto del país. Carlos Alberto Aguilar Acosta, comisionado de Operación Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), afirmó que este modelo de atención se replicará en las entidades federativas a partir de 2027.

La estrategia fue impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya y busca mejorar las condiciones de operación de los establecimientos dedicados a la rehabilitación, mediante la coordinación entre instituciones y el fortalecimiento de la atención sanitaria y social.

Certifican 41 centros de rehabilitación en Tamaulipas

Como parte de la primera etapa del programa, autoridades estatales entregaron 41 certificados a instituciones ubicadas en Altamira, El Mante, Tula, Ciudad Madero, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico y Ciudad Victoria.

Durante el evento, realizado en el Polyforum de la capital tamaulipeca, Villarreal Anaya informó que se destinaron 12 millones de pesos para apoyar a estos establecimientos y reiteró el compromiso de su administración para continuar fortaleciendo el programa.

El mandatario señaló que la regularización busca ofrecer mejores condiciones a las personas que reciben atención por problemas de adicciones y facilitar su reintegración a la sociedad, con un enfoque centrado en el bienestar y la dignidad humana.

También convocó a los responsables de los centros y a las dependencias participantes a ampliar los resultados de la estrategia, con el propósito de consolidar espacios que contribuyan a la recuperación y a la reincorporación social de sus usuarios.

COFEPRIS destaca el modelo de atención integral

Carlos Alberto Aguilar Acosta reconoció el trabajo del Gobierno de Tamaulipas y el impulso de Américo Villarreal para atender la salud mediante acciones coordinadas entre distintas instituciones.

El funcionario federal destacó que el programa no se limita a entregar certificados, sino que busca garantizar una atención profesional, humanizada y vinculada con las necesidades sociales de quienes requieren servicios de rehabilitación.

De acuerdo con Aguilar Acosta, la experiencia de Tamaulipas demuestra la importancia de combinar voluntad política, capacidad técnica y sensibilidad social para mejorar la calidad de los servicios. Por ello, consideró que la estrategia puede servir como referencia para otras entidades a partir de 2027.

Identifican cerca de 100 centros en el estado

Por su parte, Ricardo Guerrero Morales, secretario de Salud de Tamaulipas, informó que la iniciativa cuenta con la participación de 14 dependencias y ha permitido identificar cerca de un centenar de centros de rehabilitación en la entidad.

De ese total, 41 establecimientos obtuvieron su certificación durante la primera fase. El proceso también permitió detectar áreas de oportunidad, acompañar a los responsables de los centros y fortalecer sus procedimientos de mejora.

La colaboración institucional incorpora aspectos sanitarios, sociales, administrativos y de Protección Civil, con el objetivo de mejorar las condiciones de los espacios y reforzar sus prácticas de funcionamiento.

Guerrero Morales agradeció al gobernador por colocar la atención de las adicciones entre las prioridades de la administración estatal y reiteró que la Secretaría de Salud continuará participando en las acciones correspondientes.

El programa estatal pretende avanzar en la regularización de los centros identificados y fortalecer la atención que reciben las personas en proceso de recuperación. La meta es consolidar servicios con mejores condiciones sanitarias y una perspectiva social que favorezca su reintegración.