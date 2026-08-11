Tamaulipas, segundo lugar nacional en crecimiento económico

En ese contexto, hizo un llamado a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) a participar en el programa “Tamaulipas para Texas”.

La secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deandar, informó que Tamaulipas se ubicó en el segundo lugar del ranking nacional por mayor crecimiento económico, con un avance de 5.2%. La cifra supera las proyecciones previas, ya que en una entrevista anterior la funcionaria había estimado un crecimiento cercano al 3%.

Cantú Deandar calificó los resultados como “una grata sorpresa” y resaltó los avances económicos registrados en la entidad, que han permitido aportar al desarrollo a nivel nacional.

Invitan a empresas a participar en Tamaulipas para Texas

En ese contexto, hizo un llamado a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) a participar en el programa “Tamaulipas para Texas”.

El registro para este esquema se abrió el 5 de agosto y busca acompañar a las empresas locales en la exportación de sus productos hacia un mercado potencial de aproximadamente 31 millones de habitantes.

Ofrecerán asesoría para exportar productos

La secretaria destacó que la iniciativa ofrece apoyo y asesoría para aprovechar las oportunidades comerciales en la región fronteriza.