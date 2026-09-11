Tamaulipas se transforma con proyectos educativos: Miguel Valdez

Valdez García destacó que, gracias al trabajo coordinado con el gobernador, se han concretado avances significativos en cobertura e inclusión educativa

El secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, dio a conocer una serie de anuncios estratégicos que marcarán un antes y un después en el sistema educativo del estado, bajo el impulso de la administración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Valdez García destacó que, gracias al trabajo coordinado con el gobernador Américo Villarreal Anaya, se han concretado avances significativos en cobertura e inclusión educativa. Estos son los ejes principales de la estrategia:

Infraestructura de Educación Media Superior, en donde se ha proyectado la construcción de nuevas preparatorias bajo el modelo "Margarita Maza de Juárez" en puntos estratégicos del estado, incluyendo: Matamoros, Tampico y Altamira, Reynosa y Nuevo Laredo, con la posibilidad de ampliar el proyecto a Ciudad Madero.

Por primera vez en la historia de Tamaulipas, se implementa el programa de Becas "Rita Cetina", dirigido a estudiantes de primero a sexto año de primaria. Esta iniciativa representa una inversión cercana a los 1,000 millones de pesos, garantizando un apoyo directo para las familias tamaulipecas.

El funcionario estatal dijo que junto al secretario de Educación federal, Mario Delgado, se pondrá en marcha el programa "ABC de las Emociones". Esta estrategia busca combatir el acoso escolar (bullying), la violencia, los pleitos y las novatadas mediante:

Distribución de 8 millones de guías especializadas, materiales dirigidos a docentes, padres de familia y estudiantes para fomentar un entorno escolar sano y seguro.

La oferta académica universitaria también se fortalecerá con la llegada de la Universidad Rosario Castellanos en Tampico y la Universidad de la Salud en Reynosa, proyectos que buscan acercar la educación superior de calidad a los jóvenes tamaulipecos.

El secretario de Educación subrayó que, gracias a estos proyectos, la gestión de Claudia Sheinbaum Pardo se perfila como un referente en materia educativa, consolidando el compromiso compartido con el gobernador Américo Villarreal Anaya para elevar el nivel académico y social en toda la entidad.