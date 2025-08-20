Tamaulipas se prepara para el inicio del ciclo escolar 2025-2026

Como apoyo directo a la economía familiar, el gobierno estatal entregará 538 mil 048 paquetes de útiles escolares para personas que lo necesiten

A punto de iniciar el ciclo escolar 2025-2026, Tamaulipas ya se prepara para enfrentar los retos que implica la atención a la población estudiantil. El secretario de Educación en el estado, Miguel Valdez, informó desde la frontera tamaulipeca que el primer paso es dimensionar la magnitud de la matrícula que será atendida en este nuevo periodo académico.

“Amanece con 1 millón 7620 alumnos, es un crecimiento del 2% con respecto al año pasado, estos 55,391 son docentes, escuelas son 7,233 y nosotros somos casi el 3% de la matrícula nacional, entonces estamos entre los 10 estados, no de los demás arriba, pero sí estamos entre los 10 más numerosos”, detalló el funcionario estatal.

Entre las novedades de este ciclo se encuentra la modificación del calendario para las escuelas normales formadoras de futuros docentes, que quedará establecido en 190 días laborables. En el nivel básico también habrá adecuaciones que buscan mejorar la organización y el desempeño escolar.

Sobre este tema, Valdez García explicó que el calendario escolar oficial volverá a ser de 185 días, tal como lo marca la ley.

“El año pasado sí pudimos hacer una gestión de salir el 4 de julio por el calor, ahora no se va a poder porque se dio una semana más de vacaciones y tendremos entonces la salida como se ve ahí el 14 de julio, pero la Federación siempre pide 185 días”, precisó.

Como apoyo directo a la economía familiar, el gobierno estatal entregará 538 mil 048 paquetes de útiles escolares, que incluyen mochilas, cuadernos y materiales de acuerdo con el nivel educativo de los estudiantes. Para este programa se destinó un presupuesto de 221 millones 400 mil pesos.

Adicionalmente, se distribuirán uniformes escolares en 25 municipios focalizados dentro de la Ley de Desarrollo Social, con una inversión de 55 millones 400 mil pesos. La medida busca reducir el impacto económico en los hogares y garantizar que los alumnos cuenten con las condiciones necesarias para iniciar clases.

Al respecto, el secretario de Educación señaló: “Los uniformes escolares los entregamos en los municipios más chiquitos de mayor rezago social, son 25 municipios, pero como dice el gobernador iremos cada vez teniendo más municipios, empezamos con 13 y ahora son 25 municipios que son los que están abajo, que son especialmente de las áreas rurales”.

Finalmente, destacó que los libros gratuitos ya se encuentran en las escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria. “Una gran noticia para los medios de comunicación es que ya están los libros gratuitos en las escuelas, se repartieron 3,817,331 textos”, informó.

Con estas acciones, el gobierno estatal busca garantizar que más de 1.7 millones de estudiantes de Tamaulipas inicien el ciclo escolar 2025-2026 con certeza, recursos y condiciones óptimas para su formación académica.