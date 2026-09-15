Tamaulipas se declara listo para celebrar las fiestas patrias

El titular de Protección Civil en Tamaulipas, reiteró que se ha mantenido una coordinación estrecha entre todos los cuerpos de seguridad

El Coordinador Estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, confirmó que el estado está completamente preparado para las festividades que conmemoran el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

Los 43 municipios realizarán festejos patrios

Celebración estatal: Los 43 municipios de la entidad llevarán a cabo sus festejos, incluyendo el tradicional desfile cívico, deportivo y militar.

El gobernador Américo Villarreal Anaya presidirá la ceremonia del Grito en la Plaza del 15, en compañía de su familia, de representantes de los poderes legislativo y judicial, así como de las fuerzas armadas.

Instalan puesto de mando interinstitucional

El funcionario estatal aseguró que la seguridad garantizada debido a que se estableció un puesto de mando interinstitucional para coordinar las labores de la Guardia Estatal, el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional (GN).

Las autoridades exhortan a la población a asistir y disfrutar de estas tradiciones mexicanas en un ambiente de orden y seguridad.

El titular de Protección Civil en Tamaulipas, reiteró que se ha mantenido una coordinación estrecha entre todos los cuerpos de seguridad y auxilio para garantizar que los eventos se desarrollen sin contratiempos.