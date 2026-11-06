Tamaulipas revisa resultados para mejorar aprendizajes

La SET analiza los instrumentos de Tamaulipas Aprende 2026 para detectar áreas de oportunidad y definir acciones que fortalezcan la educación básica

La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) puso en marcha un ejercicio de análisis pedagógico para fortalecer los aprendizajes fundamentales de estudiantes de educación básica, mediante la revisión de los resultados y herramientas de evaluación de la estrategia estatal Tamaulipas Aprende 2026.

La actividad se desarrolló durante la Reunión de Trabajo para el Análisis Pedagógico de los Instrumentos de Evaluación Tamaulipas Aprende 2026, denominada “Del Reactivo al Aprendizaje”, en la que participaron autoridades educativas para examinar los contenidos y las habilidades valoradas en la prueba.

Nora Hilda de los Reyes Vázquez, subsecretaria de Educación Básica en la entidad, explicó que el propósito fue revisar los instrumentos y reactivos por grado escolar y campo formativo, a fin de reconocer qué conocimientos, contenidos y capacidades están poniendo en práctica las niñas, niños y adolescentes en las aulas.

Buscan convertir resultados de la prueba en acciones educativas

La funcionaria señaló que el análisis permitirá elaborar una propuesta de intervención puntual, enfocada en atender las áreas de oportunidad identificadas y mejorar los niveles de aprovechamiento alcanzados por el alumnado de educación básica durante la evaluación.

El ejercicio contempla revisar los Procesos de Desarrollo de Aprendizaje (PDA), los contenidos y las habilidades que forman parte de la enseñanza, para establecer una relación entre los resultados de la prueba y las actividades que se desarrollan cotidianamente en los planteles escolares.

De acuerdo con la subsecretaria, la intención es que la evaluación no se limite a proporcionar resultados, sino que funcione como una herramienta para orientar el trabajo docente y definir acciones concretas que contribuyan a mejorar el aprendizaje de los estudiantes.

La reflexión pedagógica también busca que las estrategias educativas respondan a las necesidades detectadas en cada grado y campo formativo, con el propósito de fortalecer la calidad de la enseñanza.

Tamaulipas Aprende 2026, herramienta para evaluar conocimientos

Tamaulipas Aprende es una estrategia estatal de diagnóstico educativo que permite conocer el avance de los estudiantes en áreas fundamentales como Lenguaje y Comunicación, Pensamiento Matemático y Ciencias.

La evaluación está dirigida a alumnos de tercero y sexto de primaria, así como de tercero de secundaria. Su propósito es proporcionar información sobre los aprendizajes y contribuir a la mejora continua del sistema educativo.

Para 2026, el programa contempla el fortalecimiento de sus procesos técnicos, instrumentos de evaluación y herramientas para facilitar la captura, el análisis y la interpretación de los resultados. También incorpora estudios sobre factores asociados al aprendizaje, con la finalidad de comprender mejor las condiciones educativas y sociales del alumnado.