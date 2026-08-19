Tamaulipas revisa daños por restos de Starship en Matamoros

Agregó que, en caso de comprobarse daños, el Gobierno estatal buscará acompañar a los afectados para que se determinen las compensaciones correspondientes

El Gobierno de Tamaulipas mantiene mesas de trabajo con autoridades federales para revisar las posibles afectaciones ambientales provocadas por los restos de Starship que han caído en Playa Bagdad, en Matamoros.

El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas, Karhl Haenz Becker, señaló que se mantienen reuniones con la Federación, PROFEPA, la Secretaría de Relaciones Exteriores y otras instituciones para intercambiar información sobre el impacto de los desechos espaciales.

Solicitan expedientes y estudios ambientales

Explicó que el estado ha solicitado que se compartan los expedientes y estudios relacionados con las áreas de amortiguamiento y los posibles efectos que pudiera generar la caída de estos materiales en territorio tamaulipeco.

“Nosotros lo que pedimos simplemente es que se mida con la misma regla”, señaló el funcionario, al referirse a la necesidad de que los trámites y estudios realizados por la empresa sean revisados bajo los mismos criterios en México.

Haenz Becker indicó que el objetivo es determinar si existe algún tipo de afectación para los habitantes y el entorno de Matamoros, particularmente en las zonas cercanas a donde han caído los restos de Starship.

Buscarán compensaciones si se comprueban daños

Agregó que, en caso de comprobarse daños, el Gobierno estatal buscará acompañar a los afectados para que se determinen las compensaciones correspondientes, siempre respetando las instituciones y los acuerdos binacionales.

El funcionario aseguró que las autoridades mantienen un diálogo constante con la Federación para revisar la información disponible y determinar las acciones que correspondan ante la presencia de basura espacial en la zona costera de Matamoros.