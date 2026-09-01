Tamaulipas renueva descuentos para regularizar vehículos

Los propietarios de vehículos con adeudos cuentan con este periodo para aprovechar el esquema y poner en regla sus unidades

El Gobierno de Tamaulipas renovó los beneficios fiscales dirigidos a propietarios de vehículos que mantienen adeudos de años anteriores, con el propósito de facilitar su regularización mediante pagos únicos y reducir el rezago existente en el padrón vehicular.

Marcelo Olán Mendoza, director de Oficinas Fiscales en Tamaulipas, informó que los propietarios de vehículos modelo 2012 a 2017, sin importar el monto de los adeudos acumulados, podrán ponerse al corriente con un pago de 5 mil 990 pesos. Para las unidades modelo 2011 y anteriores, el beneficio establece un pago de 3 mil 990 pesos.

Retoman estímulos a petición de contribuyentes

El funcionario destacó que estos estímulos fueron retomados a petición de la ciudadanía, principalmente de contribuyentes que enfrentan adeudos acumulados y buscan regularizar la situación de sus vehículos sin tener que cubrir por separado cada uno de los pendientes fiscales.

“Se renovaron todos los beneficios consistentes en que todo aquel ciudadano que tenga un vehículo del 2012 al 2017, deba lo que deba, solamente paga 5 mil 990 pesos; y si el vehículo es 2011 y anteriores, con 3 mil 990 pesos se pone al corriente. Vence hasta el día 31 de diciembre. Son beneficios que la ciudadanía estuvo pidiendo.”

Beneficios vencerán el 31 de diciembre

Los beneficios permanecerán vigentes hasta el 31 de diciembre, por lo que los propietarios de vehículos con adeudos cuentan con este periodo para aprovechar el esquema y poner en regla sus unidades.

Con estas medidas, las autoridades estatales buscan ofrecer una alternativa accesible a los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones fiscales, al mismo tiempo que se pretende disminuir el rezago de vehículos que mantienen pendientes de años anteriores dentro del padrón estatal.