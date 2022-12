Tamaulipas reintegra 5 mil millones de pesos a la federación

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya refrendó su vocación municipalista y se refirió al ejercicio de los recursos enviados por parte de la federación hacia las entidades, en donde Tamaulipas ocupa el cuarto lugar nacional en el reintegro de recursos públicos por el orden de los 5 mil millones de pesos.

Durante la reunión que sostuvo con 12 alcaldes y alcaldesas en la presentación del Plan de Apoyo a la Región Centro de Tamaulipas, el gobernador del estado dijo que a través de la Secretaria de Administración se proporcionará todo el apoyo para los procesos de asesoría y participación financiera para que esta situación no se vuelva a presentar, es decir, el tener que reintegrar recursos a la federación y que estos sean bien utilizados en beneficio de las familias que más lo requiere.

“Estos sub ejercicios de tener recurso que pudimos haber empleado en beneficio de nuestro desarrollo municipal y principalmente de la gente, luego está desglosado por cada uno de los diferentes municipios de quienes han tenido que reintegrar recursos en lo que se menciona aquí en forma general y la otra es que pues estos recursos se apliquen correctamente y no tengamos observaciones por parte de la Auditoria Superior de la Federación”, dijo Villarreal Anaya.

En su intervención la Contralora Gubernamental Norma Angélica Pedraza Melo, dijo que el 80 por ciento de las observaciones emitidas por la Auditoria Superior de la Federación, están focalizadas en las compras y en la ejecución de obra pública en todas las entidades del país, en donde Tamaulipas ocupa uno de los primeros lugares en este rubro.

“De ahí la importancia de observar la ley de adquisiciones y la ley de obras públicas para todos los actores, dependencias, entidades y municipios, porque no solo se reintegra el recurso a la federación por no ejercerlo si no por ejercerlo y no observar la normatividad, entonces es muy importante”, dijo la funcionaria estatal.