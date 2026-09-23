Tamaulipas regulará celulares en escuelas desde noviembre

El programa contempla dos clases por semana y abordará temas como bullying, acoso, conflictos entre estudiantes, ansiedad y estrés

El uso de teléfonos celulares entre estudiantes menores de 16 años será regulado en las escuelas de Tamaulipas a partir del próximo 3 de noviembre, como parte de un acuerdo de carácter nacional que busca establecer límites al uso de dispositivos electrónicos dentro de los planteles educativos.

El secretario de Educación de Tamaulipas, Dr. Miguel Ángel Valdez García, explicó que la medida no pretende señalar al celular ni a la tecnología como elementos negativos, sino establecer edades y finalidades adecuadas para su utilización, particularmente ante situaciones relacionadas con ansiedad, estrés y afectaciones emocionales entre los menores.

Mayoría de padres y maestros respalda la regulación

De acuerdo con el funcionario, una encuesta nacional reveló que 87.6 por ciento de padres de familia y maestros consultados está de acuerdo con esta regulación.

Señaló además que el acuerdo es de aplicación nacional y que las 32 entidades federativas se sumaron a la medida.

Para analizar la forma en que será implementada en Tamaulipas, el próximo 28 de septiembre se llevará a cabo un foro con la participación de representantes de los 43 municipios.

Posteriormente, la Secretaría de Educación emitirá una circular con los lineamientos correspondientes, mientras que cada plantel establecerá la aplicación de las medidas disciplinarias conforme a las disposiciones que se determinen.

Implementarán programa para atender las emociones

Paralelamente, la Secretaría de Educación pondrá en marcha el programa “ABC de las Emociones”, dirigido a estudiantes de secundaria y preparatoria, con el propósito de fortalecer la convivencia escolar y la atención emocional.

El programa contempla dos clases por semana y abordará temas como bullying, acoso, conflictos entre estudiantes, ansiedad y estrés.

El programa será presentado este miércoles en Tampico, en una institución de educación media superior que al momento de la declaración se encontraba por confirmar.

La estrategia busca complementar la regulación del uso de celulares con acciones enfocadas en la salud emocional y mental de los estudiantes.