Tamaulipas registra más de 207 mil huevos de tortuga lora

Autoridades estatales destacaron la labor que se realiza en coordinación con diversas instancias para la conservación y protección de esta especie

El vocal de la Comisión de Parques y Biodiversidad, Eduardo Rocha Orozco, informó que, al corte del 3 de mayo de 2026, se han registrado un total de 2 mil 307 nidos y más de 207 mil huevos de tortuga lora en los distintos campamentos ubicados en el litoral tamaulipeco.

“Como parte de las acciones de conservación y protección de esta especie emblemática, estos resultados reflejan el trabajo que se realiza en coordinación con distintas instancias para salvaguardar la reproducción de la tortuga lora, una de las especies más representativas del Golfo de México”, señaló.

El campamento de Altamira encabeza la mayor cantidad de registros, con 812 nidos y 71 mil 495 huevos, seguido de Tepehuajes con 533 nidos y 47 mil 445 huevos, así como Madero con 497 nidos y 45 mil 170 huevos.

Por su parte, La Pesca contabiliza 418 nidos y 38 mil 746 huevos, mientras que Bagdad reporta 34 nidos y 3 mil 214 huevos, y Mezquital 13 nidos con mil 181 huevos.