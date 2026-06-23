Tamaulipas registra incremento en casos de gusano barrenador

Las medidas incluyen estrategias focalizadas en la detección temprana, así como acciones preventivas para reducir la propagación entre el ganado

El subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal de Tamaulipas, Cuauhtémoc Amaya García, informó que se están implementando diversas alternativas para combatir el gusano barrenador del ganado, con especial atención en los becerros, donde se concentra el mayor número de casos detectados.

Actualmente, la cifra se ubica en 112 casos confirmados, y el municipio de Aldama ocupa el primer lugar con 21 casos positivos.

Buscan contener la propagación de la plaga

Las medidas incluyen estrategias focalizadas en la detección temprana y el tratamiento en hatos jóvenes, así como acciones preventivas para reducir la propagación entre el ganado.

El funcionario estatal, aseguró que la estrategia de combate a esta plaga, ha sido reforzada en coordinación con las diversas autoridades del gobierno federal, estatal y municipios, principalmente con las autoridades del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (SENASICA).