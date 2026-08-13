Tamaulipas registra crecimiento económico de 5.2% en 2026

Tamaulipas mantiene una tendencia positiva en materia económica, luego de registrar un crecimiento de 5.2% durante el primer trimestre de 2026

Tamaulipas mantiene una tendencia positiva en materia económica, luego de registrar un crecimiento de 5.2% durante el primer trimestre de 2026, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Con este resultado, la entidad se posicionó como la de mayor contribución al crecimiento de la economía nacional durante dicho periodo, en un contexto marcado por diversos retos económicos tanto en México como en el escenario internacional.

La secretaria de Economía de Tamaulipas, Ninfa Cantú Deándar, señaló que las cifras reflejan el desempeño de las actividades productivas y las condiciones de confianza que se han generado para favorecer la llegada de nuevas inversiones.

Más de 20 mil millones de dólares en proyectos confirmados

Actualmente, Tamaulipas cuenta con 171 proyectos de inversión confirmados, que en conjunto representan recursos por 20 mil 675 millones de dólares.

A esta cartera se suman otros 203 proyectos potenciales, cuya inversión estimada alcanza los 19 mil 462 millones de dólares, lo que representa una oportunidad para ampliar la capacidad productiva y fortalecer la competitividad de la entidad.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, estos proyectos también pueden contribuir a la generación de nuevas oportunidades laborales y al crecimiento de diferentes sectores productivos.

Actividad industrial crece 11.8%

El comportamiento favorable de la economía tamaulipeca también se refleja en el sector industrial, que durante el periodo reportó un crecimiento de 11.8%.

Este resultado colocó a Tamaulipas en el segundo lugar nacional en crecimiento de su actividad industrial.

Además, las inversiones realizadas por cadenas comerciales en el estado ya superan los 8 mil millones de pesos, contribuyendo al dinamismo de la actividad económica.

Ninfa Cantú Deándar destacó que el objetivo de la política económica estatal no se limita a mejorar los indicadores, sino a conseguir que el crecimiento se traduzca en mayores oportunidades para las familias tamaulipecas.

Para ello, la Secretaría de Economía desarrolla estrategias enfocadas en la atracción de inversiones, acceso a financiamiento, fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, capacitación empresarial y apertura de nuevos mercados.

Estas acciones buscan proporcionar mayores herramientas a empresas, emprendedores y productores para ampliar sus operaciones, fortalecer sus negocios y generar empleos.

La funcionaria aseguró que el Gobierno de Tamaulipas continuará trabajando para mantener las condiciones que favorezcan la inversión y el desarrollo de la actividad productiva.

La estrategia contempla aprovechar el crecimiento registrado para impulsar la competitividad y generación de empleo, con la intención de convertir el dinamismo económico en beneficios concretos para la población.