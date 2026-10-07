Tamaulipas registra 693 mil trabajadores afiliados al IMSS

El secretario llamó a más empresas a conocer los beneficios de la inclusión laboral y destacó que el Gobierno de Tamaulipas

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, informó que Tamaulipas cuenta actualmente con alrededor de 693 mil trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cifra que refleja un periodo de estabilidad laboral para el estado.

El funcionario señaló que se ha logrado compensar la disminución registrada a principios de 2026 en la zona fronteriza, particularmente en la industria maquiladora de exportación.

Promueven contratación de personas con discapacidad

Illoldi Reyes subrayó que la contratación de personas con discapacidad no debe considerarse únicamente por los incentivos fiscales que reciben las empresas, sino también desde una perspectiva humanista y de aprovechamiento de las habilidades que pueden aportar al sector productivo.

Indicó que Tamaulipas se encuentra por encima de la media nacional en la contratación de personas con discapacidad, pues cerca del 10 por ciento de las unidades económicas del estado tiene apertura para emplearlas.

El secretario llamó a más empresas a conocer los beneficios de la inclusión laboral y destacó que el Gobierno de Tamaulipas también impulsa esta práctica dentro de sus dependencias, organismos públicos descentralizados y empresas paraestatales.