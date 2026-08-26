Tamaulipas registra 53 casos confirmados de dengue

Durante el informe también se presentó la distribución de los casos positivos por municipio. Tampico encabeza la lista con 28 casos

Al poner en marcha la semana intensiva contra el dengue y otras enfermedades transmitidas por vector, el Departamento de Epidemiología del Distrito de Salud para el Bienestar número 4, con sede en Reynosa, dio a conocer el panorama que enfrenta Tamaulipas, con 1,112 casos probables y 53 casos positivos confirmados en la entidad.

Saúl Sepúlveda Isassi, jefe de Epidemiología del Distrito de Salud para el Bienestar número 4, detalló que de los 53 casos confirmados, 30 corresponden a dengue no grave, 21 a dengue con signos de alarma y dos a dengue grave.

“En materia de casos confirmados de dengue por municipio, tenemos actualmente en el estado de Tamaulipas 53 casos positivos, divididos en dengue no grave 30, dengue con signos de alarma 21 y dengue grave dos”.

Tampico encabeza los casos confirmados

Durante el informe también se presentó la distribución de los casos positivos por municipio. Tampico encabeza la lista con 28 casos, seguido de Ciudad Mante con nueve, Ciudad Victoria con cinco, Altamira con cuatro, Reynosa con tres, Nuevo Laredo con dos, mientras que Matamoros y Padilla registran un caso cada uno. San Fernando, Jaumave, Miguel Alemán y Valle Hermoso permanecen sin casos positivos reportados.

“Victoria ha tenido 5 casos, Tampico 28, Matamoros 1, Reynosa tres positivos, Nuevo Laredo 2, Mante 9, San Fernando, Jaumave, Miguel Alemán, Valle Hermoso se mantienen en cero, Padilla 1 y Altamira 4”.

Ubican casos positivos en tres colonias de Reynosa

En el caso particular de Reynosa, las autoridades señalaron que aunque existen casos probables distribuidos en distintos sectores del municipio, los positivos se concentran principalmente en Hacienda Las Bugambilias, Villas de Ímac y Fuentes, sección Lomas, por lo que las labores de control vectorial se mantienen desplegadas en toda la ciudad.

“Aunque tenemos una distribución en todo el municipio de casos probables, los casos positivos han sido en las colonias Hacienda Las Bugambilias, Villas de Ímac y Fuentes, sección Lomas; de todas maneras, las acciones de lucha contra el dengue por parte del departamento de control vectorial han sido de distribución en todo el municipio”.

Ante este panorama, las autoridades de salud mantienen las acciones de fumigación, control larvario y prevención en las colonias, pero también insistieron en la importancia de la participación ciudadana para eliminar recipientes donde pueda acumularse agua y evitar la reproducción del mosquito transmisor. La alerta permanece activa, especialmente en las zonas donde ya se han identificado casos positivos.