Tamaulipas registra 22 incendios forestales durante 2026

Sobre el origen de estos siniestros, González de la Fuente advirtió que existen evidencias de la intervención humana en algunos casos

El coordinador estatal de Protección Civil en Tamaulipas, Luis Gerardo González de la Fuente, informó que en lo que va del año 2026 se han registrado 22 incendios forestales en diversos municipios de la entidad.

El funcionario estatal señaló que, actualmente, las brigadas de emergencia mantienen bajo vigilancia y combate activo un incendio forestal localizado en el Cerro del Diente, dentro del municipio de San Carlos.

Investigan incendios presuntamente provocados

Sobre el origen de estos siniestros, González de la Fuente advirtió que existen evidencias de la intervención humana en algunos casos. Por ello, la dependencia ha interpuesto cuatro denuncias formales ante la Procuraduría Ambiental y la Fiscalía General de Justicia del Estado.

“Si hay denuncias para que se realicen las investigaciones competentes. Son aproximadamente cuatro casos donde se sospecha que fueron provocados, donde está la mano humana detrás de esto”, dijo el coordinador estatal.

Combaten incendio en el Cerro del Diente

Para contener el fuego en San Carlos, personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil trabaja en estrecha colaboración con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), elementos de la Guardia Estatal y habitantes de las comunidades cercanas.

Las labores de brigadistas y voluntarios se centran en la evaluación, combate y control del incendio, manteniendo una vigilancia permanente sobre la evolución del fuego y las condiciones del terreno para evitar que se propague hacia zonas habitadas o áreas de mayor valor ambiental.

Piden reportar actividades sospechosas

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones y reportar cualquier actividad sospechosa que pueda poner en riesgo los recursos naturales de la entidad.