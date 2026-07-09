Tamaulipas refuerza seguridad por llegada de paisanos

El Gobierno de Tamaulipas intensificó la vigilancia en carreteras y cruces fronterizos ante el aumento de viajeros desde Estados Unidos

El Gobierno de Tamaulipas reforzó el operativo de seguridad en carreteras y cruces fronterizos ante el incremento en el ingreso de paisanos provenientes de Estados Unidos durante el periodo vacacional de verano.

Desde el inicio del Operativo Héroes Paisanos, el pasado 9 de junio, al menos 60 mil viajeros han ingresado a México por los Puentes Internacionales de Tamaulipas para trasladarse hacia sus lugares de origen en el interior del país, sin que hasta el momento se hayan reportado incidentes.

Despliegan más de 3 mil elementos

La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que mantiene un despliegue de 3 mil 500 elementos de la Guardia Estatal y Tránsito Estatal en las principales vialidades de la entidad.

El operativo, que permanecerá activo hasta el 9 de agosto, contempla vigilancia en carreteras, apoyo a viajeros y presencia en 25 Estaciones Seguras, así como en las 11 delegaciones regionales y 43 coordinaciones municipales.

En una de las rutas más utilizadas, la carretera Laredo-Nuevo León, los connacionales son acompañados en caravanas por elementos de la Guardia Estatal para brindarles mayor seguridad durante su trayecto.

Aumenta movilidad en cruces fronterizos

El Centro de Internamiento Temporal de Vehículos en Nuevo Laredo registró recientemente una ocupación del 50 por ciento de su capacidad, mientras que un día antes alcanzó el 70 por ciento.

El pasado 16 de junio, autoridades estatales reportaron el paso de una caravana integrada por 402 vehículos y cerca de dos mil personas a través del Puente Internacional Juárez-Lincoln, en Nuevo Laredo.

El gobernador Américo Villarreal Anaya señaló que el operativo busca ampliar la vigilancia y los servicios de asistencia para atender el aumento de visitantes que se dirigen a playas, carreteras y centros recreativos de Tamaulipas.

Tras encabezar la Mesa de Paz en el Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones (C3), el mandatario indicó que las acciones se realizan en coordinación con instituciones de seguridad y protección civil para prevenir accidentes y brindar apoyo a los viajeros.

En el dispositivo participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, corporaciones de Tránsito Municipal, Cruz Roja, Ángeles Verdes y personal de Protección Civil.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Migración, más de 60 mil connacionales han utilizado los cruces fronterizos de Tamaulipas para dirigirse principalmente a entidades del centro y sur del país.

El gobernador aseguró que, hasta el momento, no se ha registrado ningún percance ni hecho que lamentar dentro de la entidad durante el desarrollo del operativo.