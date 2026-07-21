Tamaulipas refuerza seguridad en Reynosa y zona fronteriza

El funcionario explicó que, si bien existen resultados positivos, la atención principal se mantiene en la franja fronteriza que va de Matamoros a Nuevo Laredo

El vocero de Seguridad en Tamaulipas, Willy Zúñiga, aseguró que la entidad ha registrado avances importantes en materia de seguridad, destacando que la zona sur del estado se mantiene entre las más seguras del país, de acuerdo con mediciones de organismos como el INEGI, registros del Ejecutivo Nacional y encuestas de organizaciones privadas.

Refuerzan estrategia de seguridad en la frontera

El funcionario explicó que, si bien existen resultados positivos, la atención principal se mantiene en la franja fronteriza que va de Matamoros a Nuevo Laredo, donde se concentran las incidencias más relevantes. En ese sentido, reconoció que Reynosa es actualmente el municipio con mayor número de delitos, con alrededor de 150 casos, lo que ha llevado a reforzar la presencia de las autoridades en esa zona.

Zúñiga indicó que estas acciones forman parte de una estrategia integral que busca contener la incidencia delictiva en los puntos más críticos, mediante operativos y mayor vigilancia por parte de las corporaciones de seguridad.

Advierten sanciones para servidores públicos

Asimismo, señaló que al interior de las instituciones también se mantienen investigaciones en curso, las cuales están a cargo de la Fiscalía General. Advirtió que cualquier servidor público que incurra en faltas o actúe en contra del Estado de derecho será sometido ante la ley, reiterando el compromiso de las autoridades con la legalidad y la rendición de cuentas.

Finalmente, el vocero enfatizó que las estrategias implementadas continúan evaluándose de manera constante, con el objetivo de fortalecer la seguridad en todo el estado y garantizar condiciones de mayor tranquilidad para la ciudadanía.