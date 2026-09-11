Tamaulipas refuerza protección de tortuga lora

La Comisión de Parques y Biodiversidad mantiene monitoreo y vigilancia para proteger a la tortuga lora durante la etapa final de arribos

Durante la etapa final de la temporada de arribos de la tortuga lora (Lepidochelys kempii) a las costas de Tamaulipas, las labores para preservar esta especie continúan de manera permanente.

La Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas mantiene los operativos de monitoreo, vigilancia y protección en las áreas donde se concentra la anidación, con el objetivo de favorecer la conservación de esta especie y de los ecosistemas marinos.

Personal técnico especializado, perteneciente a la Dirección de Conservación de Especies y Ecosistemas, realiza recorridos constantes en las zonas de anidación.

Entre las tareas se encuentra la localización y protección de nidos, el seguimiento de los procesos de eclosión y la supervisión de las crías antes de su liberación.

El trabajo permite dar atención a las tortugas durante las diferentes fases del proceso reproductivo, desde el resguardo de los nidos hasta el momento en que las pequeñas crías son trasladadas para emprender su recorrido hacia el mar.

Destacan labor de especialistas

Luis García, vocal ejecutivo de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, resaltó la relevancia de mantener la presencia de personal capacitado en las zonas de anidación.

De acuerdo con el funcionario, la participación constante de técnicos y especialistas permite fortalecer las acciones destinadas a la protección de la fauna silvestre.

Aunque la temporada de llegada de la tortuga lora se encuentra en su recta final, las labores de conservación no se detienen. Los equipos especializados permanecen atentos a los nidos y a las crías que aún se encuentran en proceso de eclosión y liberación.

Estas acciones forman parte de la política estatal impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya para proteger los recursos naturales y fortalecer la conservación de la biodiversidad en Tamaulipas.

La protección de cada nido y la liberación de cada cría contribuyen a mantener los esfuerzos de conservación de la tortuga lora, una especie prioritaria para los ecosistemas marinos.

Con el trabajo de técnicos y especialistas, Tamaulipas mantiene las acciones de vigilancia y protección incluso durante la última etapa de la temporada de arribos.