Tamaulipas refuerza operativo de seguridad en Reynosa

El secretario general de Gobierno Héctor Villegas González subrayó que se han registrado indicadores favorables en la contención de delitos

Respecto a la situación de seguridad en la entidad, el secretario general de Gobierno Héctor Villegas González subrayó que se han registrado indicadores favorables en la contención de delitos, particularmente en los de alto impacto, conforme a las mediciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Sobre el operativo conjunto en Reynosa, González Villegas explicó que, al ser el municipio con mayor población de Tamaulipas, se ha intensificado el despliegue de fuerzas federales y estatales, incluyendo a la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Estatal y la fiscalía general de Justicia del Estado, con el objetivo de fortalecer la tranquilidad de sus habitantes. Esta estrategia de refuerzo se replicará en ciudades clave como Nuevo Laredo, Ciudad Victoria, Tampico y Altamira.

El funcionario enfatizó la implementación de acciones de proximidad social en plazas y centros deportivos.

"Las autoridades somos pueblo uniformado", señaló, al destacar que el objetivo es generar confianza entre la ciudadanía para facilitar la denuncia.

Finalmente, el secretario exhortó a la población a reportar cualquier delito a través de los canales oficiales:

089: Denuncia anónima.

911: Emergencias.

Plataformas de denuncia digital.