El Gobierno de Tamaulipas anunció una nueva etapa de fortalecimiento de las instituciones encargadas de atender los conflictos entre trabajadores y empleadores

El Gobierno de Tamaulipas anunció una nueva etapa de fortalecimiento de las instituciones encargadas de atender los conflictos entre trabajadores y empleadores, como parte de las acciones para consolidar un sistema de justicia laboral accesible y eficiente.

Como parte de esta estrategia, Emanuel Reséndez Gómez, subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, quien se encuentra en suplencia por ausencia de la persona titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social estatal, entregó el nombramiento a Juan Lorenzo Ochoa García, quien estará al frente de la Dirección General de los Centros de Conciliación Laboral de Tamaulipas.

Buscan fortalecer la conciliación entre trabajadores y empresas

Los Centros de Conciliación Laboral forman parte de la estructura de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y tienen entre sus funciones facilitar la resolución de diferencias laborales mediante el diálogo y los acuerdos entre las partes involucradas.

La designación de Ochoa García forma parte de las medidas impulsadas por la administración estatal para reforzar el funcionamiento de estos organismos y avanzar en la atención de los conflictos laborales a través de mecanismos de conciliación.

Con este relevo, el Gobierno estatal busca dar continuidad a las acciones orientadas a mejorar la atención a las personas trabajadoras y empleadoras, así como fortalecer la certeza jurídica en las relaciones laborales.

Gobierno estatal plantea una justicia laboral cercana

La administración encabezada por Américo Villarreal Anaya señaló que estas acciones forman parte de su estrategia para consolidar instituciones que promuevan el diálogo entre los sectores productivos y contribuyan a mantener relaciones laborales equilibradas.

El fortalecimiento de los Centros de Conciliación también se vincula con los objetivos de mejorar el acceso a la justicia laboral y ofrecer mecanismos institucionales para resolver diferencias sin recurrir necesariamente a procesos judiciales.

Con el nombramiento, Tamaulipas busca avanzar en la consolidación de un sistema de conciliación que contribuya a la protección de los derechos laborales y al desarrollo económico de la entidad.