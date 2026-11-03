Tamaulipas refuerza investigación y coordinación en seguridad

A inicios de 2026, la Guardia Estatal de Tamaulipas tenía aproximadamente 4,100 elementos. El estado busca superar los 5,000 durante este año

Willy Castillo Zúñiga, titular del Secretariado Estatal de Seguridad Pública, afirmó que una de las principales diferencias de la estrategia actual es la coordinación estrecha con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y la Fiscalía General de la República.

Explicó que, mediante la consolidación de la estrategia nacional de seguridad, las autoridades han enfocado sus esfuerzos en técnicas de investigación, cateos y órdenes de aprehensión.

Destacan cambio hacia investigaciones dirigidas

El funcionario estatal dijo que antes se operaba con acciones de flagrancia, lo que propiciaba daños colaterales y que víctimas inocentes perdieran la vida, por lo que se comenzó a implementar otro tipo de estrategia.

“Hoy trabajamos con técnicas de investigación dirigidas exclusivamente contra quienes la autoridad estima que cometieron algún tipo de delito”, señaló.

“Vamos avanzando en el fortalecimiento de las instituciones, no solamente la convicción del servicio y la inducción, sino que ha sido un cambio importante, el tratar de mejorar no solamente la fortaleza de la seguridad y la investigación, también contribuir mucho en la proximidad social de todos los operadores del sistema de justicia, concretamente en la figura policial”, señaló.

Finalmente dijo que ha sido uno de los aspectos en los que más se han enfocado para tratar de contar con una mayor confianza a lo largo y ancho de Tamaulipas.

“Agradeciendo a todos los hombres y mujeres, que día con día se juegan, incluso hasta la vida, por servir y proteger a la ciudadanía y a Tamaulipas”, dijo Castillo Zúñiga.

Buscan superar los cinco mil elementos de la Guardia Estatal

A inicios de 2026, la Guardia Estatal de Tamaulipas tenía aproximadamente 4,100 elementos. El estado busca superar los 5,000 durante este año mediante el reclutamiento de nuevos policías.