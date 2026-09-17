Tamaulipas refuerza estrategia para atraer inversión coreana

Tamaulipas busca atraer nuevos capitales de Corea del Sur y ampliar las oportunidades de proveeduría para empresas locales

Tamaulipas reforzó su estrategia para atraer inversiones de Corea del Sur y generar nuevas oportunidades para las empresas locales, mediante una reunión de trabajo con representantes de la Agencia de Promoción del Comercio y la Inversión de Corea (KOTRA).

La secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, se reunió con Jaehoon Choi y Héctor Manuel de la Peña Garza, representantes de KOTRA, para analizar alternativas que permitan incrementar la presencia de capital coreano en el estado e incorporar a compañías tamaulipecas en sus cadenas de suministro.

Tamaulipas ocupa el cuarto lugar en inversión coreana

Entre 2006 y 2025, Tamaulipas captó el 7 por ciento de la inversión proveniente de Corea del Sur que llegó a México, con lo que se ubicó en el cuarto lugar nacional en recepción de capital de ese país.

Durante 2025, la participación coreana representó el 9% de la Inversión Extranjera Directa recibida por Tamaulipas, convirtiendo a Corea del Sur en el tercer mayor inversionista del estado durante ese año, detrás de Estados Unidos y Japón.

Durante el encuentro se expusieron distintas alternativas para la llegada de nuevos proyectos de inversión, entre ellas el Puerto de Matamoros, Tamaulipas Puerto Interior en Ciudad Victoria y el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar del Puerto de Altamira.

También se resaltaron las condiciones de la plataforma logística tamaulipeca y su conectividad con los mercados de Norteamérica como elementos para fortalecer la relación comercial con empresas coreanas.

Buscan integrar a empresas locales en cadenas de suministro

Además de promover nuevos capitales, el Gobierno de Tamaulipas y KOTRA analizaron mecanismos de colaboración para que empresas locales puedan convertirse en proveedoras de compañías coreanas establecidas en la entidad.

La estrategia busca fortalecer la actividad productiva estatal y ampliar las oportunidades de participación de pequeñas y medianas empresas en las cadenas de suministro.

En la reunión también participaron Anabell Flores Garza, subsecretaria de Inversión; Luis Armando Cantú, subsecretario de Desarrollo Sostenible, Competitividad y Comercio Exterior; Mariana Álvarez Quero, subsecretaria de la Pequeña y Mediana Empresa, y Catalina Martínez Garza, directora de Inversión.

La secretaria de Economía señaló que, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, la vinculación con KOTRA busca aprovechar las ventajas competitivas y logísticas de Tamaulipas para atraer inversión y generar empleos.