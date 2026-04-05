Tamaulipas refuerza empleo temporal en zonas costeras

El programa de empleo temporal se ampliará a 12 municipios para atender diversos rubros como rehabilitación de espacios, y otras acciones

La secretaria de Bienestar en Tamaulipas, Silvia Casas González, informó que se implementó el programa de empleo temporal para los municipios que cuentan con playa, Matamoros, Soto La Marina, Madero, Altamira y Aldama, lo anterior ante la posible llegada de hidrocarburo y de esta manera estar preparados para atender una posible continencia ambiental.

Programa ante posible contingencia

“El estatus actualizado del tema de los residuos de hidrocarburos en las playas, hasta el momento no se ha presentado es la información que yo tengo, habría que corroborarlo con cada una de las áreas responsables como la MARINA, la SEDUMA y los alcaldes, y claro que se requiere del empleo temporal o a través de los gestores sociales que realizan este tipo de actividades en contingencias ambientales o sociales”, dijo la funcionaria estatal.

Ampliación del programa

Casas González confirmo que, el programa de empleo temporal se ampliará a 12 municipios para atender diversos rubros como rehabilitación de espacios, desazolve de drenes pluviales y otras acciones, contando con un presupuesto de 2 millones de pesos.

Duración y salario