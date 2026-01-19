Tamaulipas refuerza carreteras con 15 Estaciones Seguras

La SSPT anunció que se fortalecerá la seguridad en las carreteras del estado mediante la construcción de 15 nuevas Estaciones Seguras

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) anunció que durante el año 2026 se fortalecerá la seguridad en las carreteras del estado mediante la construcción de 15 nuevas Estaciones Seguras y el incremento del estado de fuerza de la Guardia Estatal.

El titular de la dependencia, Carlos Arturo Pancardo Escudero, informó que estas acciones estarán enfocadas principalmente en la zona fronteriza, una de las regiones con mayor tránsito vehicular y actividad comercial.

Avanza proyecto en la frontera norte

El secretario detalló que para el próximo mes de febrero se prevé concluir la primera Estación Segura de la frontera norte, como parte del proyecto que contempla la edificación de 15 instalaciones distribuidas cada 25 kilómetros, desde Nuevo Laredo hasta Matamoros.

Estas estaciones, explicó, permitirán reforzar la vigilancia, brindar asistencia a los usuarios de las carreteras y mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias.

Impulso al comercio y a la movilidad

Pancardo Escudero subrayó que el fortalecimiento de la seguridad carretera contribuirá a potenciar el dinamismo comercial en puntos estratégicos como el Puerto del Norte en Matamoros y la sede de la Agencia Nacional de Aduanas de México(ANAM) en Nuevo Laredo.

Asimismo, destacó las labores permanentes de vigilancia y apoyo que realizan los elementos de la Guardia Estatal y Tránsito Estatal en las vías de comunicación.

Incrementarán el estado de fuerza

Además del desarrollo de infraestructura, la SSPT continúa con acciones para aumentar el número de elementos de la Guardia Estatal, mediante la evaluación del personal en procesos administrativos y el reclutamiento de nuevos aspirantes.

El funcionario precisó que la campaña de reclutamiento se mantiene activa de forma permanente, tanto presencial como virtual, como parte de la estrategia integral para reforzar la seguridad en Tamaulipas.