Tamaulipas refuerza acciones para mejorar el abasto de agua

Tamaulipas trabaja con la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Victoria para mejorar el suministro de agua potable en Ciudad Victoria

El Gobierno de Tamaulipas mantiene trabajos para mejorar el suministro de agua potable en Ciudad Victoria, mediante acciones coordinadas con la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa Victoria).

Las labores buscan fortalecer la infraestructura hidráulica de la capital y preparar la red para soportar una mayor presión de agua, además de mejorar la distribución del recurso entre las familias.

El secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, informó que, por indicaciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, durante este año continuará el respaldo al municipio mediante el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA).

Sectorizan y miden la red para mejorar el servicio

Como parte de las acciones, la Comapa Victoria trabaja en la sectorización y medición de la red hidráulica, mientras que la Secretaría de Recursos Hidráulicos reforzará estas tareas.

El objetivo es obtener un mejor control de la infraestructura, aumentar la eficiencia en la distribución y avanzar hacia un suministro de agua con mejores condiciones para la población.

Uno de los principales proyectos para fortalecer el abasto de agua en la capital es la Segunda Línea del Acueducto Guadalupe Victoria, cuya instalación de tubería registra aproximadamente un 90 por ciento de avance.

Los trabajos continúan actualmente en la planta potabilizadora y en las dos plantas de rebombeo que forman parte del proyecto.

Quiroga Álvarez señaló que la obra mantiene un ritmo favorable y se encuentra dentro de los plazos establecidos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

¿Cuándo terminará la obra?

De acuerdo con la estimación actual, la Segunda Línea del Acueducto Guadalupe Victoria podría quedar concluida al finalizar el primer semestre de 2027.

La infraestructura forma parte de las acciones destinadas a atender las necesidades de agua de Ciudad Victoria y fortalecer la capacidad de la red ante una mayor demanda.

Las autoridades estatales destacaron que la coordinación con el organismo operador permitirá avanzar tanto en la construcción de nueva infraestructura como en la optimización de la red existente.

El propósito final es consolidar el sistema hidráulico de la capital y generar mejores condiciones en el servicio de agua potable para las familias victorenses.