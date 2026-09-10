Tamaulipas refuerza acciones contra gusano barrenador

Tamaulipas mantiene 18 casos positivos de gusano barrenador y fortalece la vigilancia y prevención para contener la plaga y alcanzar cero casos

Tamaulipas registra 18 casos positivos de gusano barrenador y refuerza las acciones de vigilancia, prevención y atención para contener la plaga y alcanzar la meta de cero casos en la entidad.

El Gobierno de Tamaulipas mantiene y fortalece las estrategias para contener y prevenir la presencia del gusano barrenador del ganado, con un registro actual de 18 casos positivos.

De acuerdo con la información proporcionada, la cifra coloca a Tamaulipas como el estado de la región norte con el menor número de casos a nivel nacional.

De los 18 casos detectados, cuatro corresponden a pequeñas especies, principalmente perros, mientras que los restantes se concentran en ganado.

Refuerzan vigilancia en zonas afectadas

Ante el panorama registrado en la entidad, el Gobierno estatal mantiene las acciones de vigilancia, prevención y atención para evitar la propagación de la plaga.

Por instrucciones del gobernador Américo Villarreal , se reforzarán las estrategias con el objetivo de avanzar hasta alcanzar cero casos de gusano barrenador en Tamaulipas.

La Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, encabezada por Antonio Varela Flores, fortalecerá las brigadas de atención mediante una mayor presencia de personal especializado y operativo en las regiones donde se concentra la problemática.

Las brigadas serán distribuidas estratégicamente en diferentes zonas del estado. En el sur se reforzará la presencia en Aldama, Soto la Marina y González.

En la región centro, las acciones se intensificarán en Ciudad Victoria, Abasolo, Jiménez y Padilla. Además, se asignarán dos brigadas para atender la zona del altiplano tamaulipeco.

La distribución actual de los casos indica que los 18 positivos se encuentran ubicados del centro de Tamaulipas hacia el sur.

Por el momento, no se registran casos de gusano barrenador en la zona comprendida del centro hacia el norte de la entidad.

El Gobierno de Tamaulipas continuará con la vigilancia epidemiológica, la atención oportuna y las acciones de prevención para proteger la actividad ganadera y fortalecer la sanidad animal.

La administración estatal refrendó su compromiso con el sector pecuario y estableció como prioridad alcanzar la meta de cero casos de gusano barrenador en Tamaulipas.