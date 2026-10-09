Tamaulipas reforzará apoyo a colectivos de personas desaparecidas

El mandatario estatal también destacó la necesidad de realizar pruebas masivas de ADN, al considerar que serán fundamentales para identificar los restos humanos

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, afirmó que es necesario poner la verdad sobre la mesa y actuar con objetividad en las investigaciones relacionadas con personas desaparecidas.

Plantea mayor participación de especialistas para identificar restos

Durante una reunión con representantes de colectivos de búsqueda, reconoció la importancia de contar con una mayor participación de antropólogos, genetistas y especialistas capaces de analizar el entorno y determinar científicamente la naturaleza de los restos encontrados.

Explicó que se requiere establecer si los restos son humanos y, en caso de confirmarse, contar con las herramientas necesarias para otorgarles una identidad mediante estudios antropológicos y genéticos.

Reconoce que el acompañamiento a colectivos aún es insuficiente

Villarreal Anaya admitió que los acompañamientos realizados con los colectivos aún no son suficientes, aunque aseguró que se han incrementado para garantizar una mayor presencia durante los protocolos de búsqueda.

Señaló que existen acciones inmediatas que pueden implementarse, como proporcionar vehículos, insumos y más personal de acompañamiento, además de capacitar a trabajadores del sector salud para que participen en estas labores.

“Hay que empezar por lo sencillo, por lo que somos capaces de hacer y presupuestar; por ejemplo, si hacen falta vehículos, podemos conseguirlos”, expresó.

Prevén pruebas de ADN y un panteón forense en Ciudad Victoria

El mandatario estatal también destacó la necesidad de realizar pruebas masivas de ADN, al considerar que serán fundamentales para identificar los restos humanos localizados.

Asimismo, informó que está por iniciar en Ciudad Victoria la construcción de un panteón forense. Este espacio permitirá resguardar restos que aún no han sido plenamente identificados.

Finalmente, las autoridades asumieron el compromiso de comisionar a más personal y proporcionar vehículos, insumos y los recursos necesarios para fortalecer las labores de búsqueda que realizan los colectivos de personas desaparecidas.