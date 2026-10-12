Tamaulipas recupera 28 vehículos con el operativo CARBACK II

La Fiscalía informó que el operativo CARBACK II se extendió, del 28 de septiembre al 9 de octubre, a 12 municipios de Tamaulipas, entre ellos Matamoros

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas intensificó las acciones para combatir el robo de vehículos en Matamoros y municipios de la región, mediante operativos de revisión e identificación de unidades, que permitieron detectar automóviles con reporte de robo e irregularidades en su documentación.

Revisan aproximadamente 206 vehículos en siete operativos

Del 30 de septiembre al 7 de octubre, elementos de la Policía Investigadora realizaron siete operativos denominados CARBACK II, durante los cuales verificaron aproximadamente 206 vehículos, con la participación de personal de las unidades de investigación de Matamoros, Valle Hermoso y San Fernando.

Durante las revisiones, los agentes consultaron información en el Registro Público Vehicular (REPUVE) para corroborar la situación legal de las unidades. Estas acciones permitieron identificar vehículos relacionados con reportes de robo, algunos localizados en aparente estado de abandono y otros que se encontraban en circulación.

Asimismo, los investigadores detectaron irregularidades en los datos de identificación y la documentación de determinados automóviles, por lo que las unidades involucradas fueron aseguradas y puestas a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones.

Como parte de los resultados en la región, una persona fue puesta a disposición de la autoridad ministerial, que deberá determinar su situación jurídica.

Reportan 28 vehículos recuperados en Tamaulipas

La Fiscalía informó que el operativo CARBACK II se extendió, del 28 de septiembre al 9 de octubre, a 12 municipios de Tamaulipas, entre ellos Matamoros.

De acuerdo con el reporte estatal, estas acciones dejaron un saldo de 28 vehículos recuperados y 10 personas detenidas. Además, se detectaron tres unidades con placas sobrepuestas y se realizaron dos cateos relacionados con las investigaciones.

La Fiscalía señaló que los vehículos asegurados quedaron a disposición de las autoridades competentes para dar seguimiento a las investigaciones correspondientes.

Con estas acciones, la dependencia busca fortalecer la localización de unidades robadas, detectar posibles alteraciones en sus números de identificación y documentación, y combatir las conductas delictivas relacionadas con el robo de vehículos en Tamaulipas.