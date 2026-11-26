La CODHET entregó cinco reconocimientos a instituciones y asociaciones civiles por promover la igualdad, la inclusión y los derechos humanos en Tamaulipas

Instituciones y asociaciones civiles de Tamaulipas recibieron reconocimientos por implementar acciones que favorecen la igualdad, la inclusión y el respeto a los derechos humanos, durante la segunda edición del Reconocimiento Estatal a Mejores Prácticas en Materia de No Discriminación.

La ceremonia se realizó en Ciudad Victoria y fue convocada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET), encabezada por su presidenta, María Taide Garza Guerra. En el encuentro se entregaron cinco distinciones a organizaciones que contribuyen, desde sus respectivos ámbitos, a construir espacios más incluyentes.

En representación del gobernador Américo Villarreal Anaya, asistió Jorge Luis Beas Gámez, subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales, quien destacó que la protección de los derechos humanos requiere la participación conjunta de las instituciones, las familias y la sociedad.

Destacan el trabajo de instituciones y asociaciones civiles

Durante su intervención, Beas Gámez reconoció el trabajo de la CODHET y de su presidenta por impulsar acciones en favor de los derechos humanos, así como por fortalecer la coordinación con autoridades federales, estatales y municipales.

El funcionario señaló que este tipo de reconocimientos permite dar visibilidad a las iniciativas de ayuntamientos, instituciones y organizaciones civiles que promueven condiciones de igualdad y respeto, además de contribuir a prevenir prácticas discriminatorias.

También indicó que el Gobierno de Tamaulipas mantiene el compromiso de garantizar los derechos de quienes viven en la entidad y de las personas que transitan por su territorio, en concordancia con la política nacional encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Buscan fortalecer una sociedad incluyente

El subsecretario subrayó que la instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya es mantener el trabajo coordinado entre las dependencias e instituciones públicas para avanzar hacia un estado en el que la protección de los derechos humanos sea una responsabilidad compartida.

Explicó que las buenas prácticas reconocidas representan esfuerzos que, desde distintos sectores, contribuyen a generar oportunidades en condiciones de igualdad y a garantizar la dignidad de todas las personas.

Finalmente, reiteró que la construcción de una sociedad libre de discriminación requiere la participación permanente de las autoridades y de la ciudadanía, así como acciones que permitan fortalecer el respeto a los derechos humanos y el bienestar de la población tamaulipeca.