Tamaulipas recibirá 1,395 viviendas del Infonavit en 2025

Tamaulipas será el estado más beneficiado del programa Vivienda para el Bienestar en 2025, con 1,395 casas, parte de las 4,871 que construirá el Infonavit

El director general del instituto, Octavio Romero Oropeza, informó que Tamaulipas será la entidad más beneficiada por el Programa Vivienda para el Bienestar del Infonavit durante el 2025, al recibir mil 395 casas destinadas a atender las necesidades de igual número de familias.

En la Mañanera del Pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Romero Oropeza detalló los avances del programa, que contempla la construcción de 4 mil 871 viviendas en 39 municipios de 19 estados del país.

Explicó que Tamaulipas encabeza la lista de entidades beneficiadas y que la entrega de casas ya comenzó en diversos puntos del estado.

Al presentar los avances en Reynosa y Ciudad Victoria, el titular del Infonavit destacó que estas acciones han sido posibles gracias a las gestiones del gobernador Américo Villarreal Anaya.

Las viviendas, precisó, son casas unifamiliares de dos niveles que cuentan con estacionamiento, patio y diversos espacios distribuidos en un área de 60 metros cuadrados. Además, ya están equipadas con los servicios básicos de luz, agua y drenaje.

El Infonavit reiteró que el objetivo del programa es brindar soluciones de vivienda digna y accesible a familias trabajadoras, mediante infraestructura completa y entornos habitables que contribuyan al bienestar social.