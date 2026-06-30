Tamaulipas rechaza señalamientos de NYT contra Américo Villarreal

Ante las acusaciones emitidas por The New York Times, el Gobierno de Tamaulipas rechazó este lunes las acusaciones contra Américo Villarreal.
A través de un comunicado, la administración señaló a lo largo de seis puntos que no existe información sobre dichas acusaciones, por lo que el mandatario estatal niega de manera "categórica, absoluta y contundente" dichos señalamientos.
"No existe acusación, procedimiento ni notificación oficial de autoridad alguna, en México o en los Estados Unidos, que los sustente".
Mencionaron que en el reportaje se menciona el presunto testimonio de cinco personas que "no estaban autorizadas a hablar públicamente", es decir, a fuentes anónimas, lo que desacredita la versión.
En el comunicado, se afirmó que podría hasta tratarse de una doble falsedad, porque lo expuesto en el reportaje carece de todo sustento y las acusaciones atribuidas contra Villarreal Anaya no cuentan con veracidad.
"El Gobernador Américo Villarreal Anaya seguirá conduciéndose con la transparencia y la entrega de resultados que distinguen a su administración. La verdad se acredita con hechos, no con titulares."
Este 15 de junio, el gobernador mencionó a la prensa que buscaría acciones legales contra aquellos medios que difundieron la información, debido a que se trataba de una propaganda disfrazada de noticias.
Al salir de este documento, también se posicionó contra el reportaje al calificar la información como falsa y tendenciosa, debido a que lo señalaban de estar vinculado con organizaciones criminales y de efectuar actividades ilícitas.