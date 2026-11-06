Tamaulipas realizará encuentro sobre desarrollo urbano

SEDUMA reunirá a especialistas y autoridades en Ciudad Victoria para analizar movilidad, ordenamiento territorial y crecimiento de las ciudades

Con el propósito de analizar los retos del crecimiento de las ciudades y proponer alternativas para mejorar la planeación urbana, el Gobierno de Tamaulipas realizará el Tercer Encuentro del Día Mundial del Urbanismo, denominado “Desarrollo de las Ciudades”.

La actividad, organizada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), se llevará a cabo este jueves 5 de noviembre, a partir de las 9:45 horas, en el auditorio del Museo de Historia Natural de Tamaulipas (TAMUX), en Ciudad Victoria.

El encuentro reunirá a autoridades estatales y municipales, especialistas, académicos, profesionistas, representantes del sector privado y ciudadanos interesados en abordar los desafíos relacionados con el crecimiento de los asentamientos humanos, la movilidad, la infraestructura y el aprovechamiento responsable del territorio.

Analizarán crecimiento urbano y ordenamiento territorial

El subsecretario de Desarrollo Urbano, Fernando Daniel Páez Suárez, explicó que uno de los temas centrales será la actualización de los instrumentos de ordenamiento territorial, con el objetivo de aprovechar los espacios y servicios existentes, evitar la expansión descontrolada de las ciudades y procurar que las decisiones sobre el uso del suelo respondan a las necesidades de la población.

También se revisará la importancia de incorporar la consulta pública en los procesos de planeación municipal, como una herramienta para escuchar a los distintos sectores sociales, conciliar intereses y construir acuerdos que permitan orientar el desarrollo de las ciudades con una perspectiva de largo plazo.

Otro de los puntos será la prevención de riesgos relacionados con nuevos proyectos inmobiliarios, particularmente las posibles afectaciones a la circulación vehicular y al comportamiento de las aguas pluviales.

Ante estos desafíos, la SEDUMA busca fortalecer los criterios técnicos de los Estudios de Impacto Vial e Hidrológico, a fin de anticipar problemas derivados de nuevas construcciones y promover desarrollos compatibles con las condiciones de su entorno.

Presentarán experiencia del transporte gratuito CONECTA

La movilidad tendrá un espacio especial dentro de la jornada, con la presentación de la experiencia del sistema CONECTA, alternativa de transporte público gratuito impulsada por el Gobierno de Tamaulipas en Ciudad Victoria.

Este servicio busca facilitar los traslados de la población, mejorar la conectividad y ofrecer una opción de transporte moderna, accesible y digna para quienes se desplazan por la capital del estado.

Foros, conferencia y taller de seguridad vial

El programa contempla dos foros principales, en los que participarán representantes de los gobiernos estatal y municipales, instituciones académicas y el sector privado:

“Impactos Urbanos”: espacio para analizar los efectos que tienen los proyectos y el crecimiento de las ciudades en su entorno.

espacio para analizar los efectos que tienen los proyectos y el crecimiento de las ciudades en su entorno. “Instrumentos de Ordenamiento Territorial”: foro dedicado a revisar las herramientas de planeación y gestión del suelo para orientar el desarrollo de los municipios.

Además, el doctor y maestro en Urbanismo, Daniel Pérez Torres, impartirá la conferencia magistral “Ordenamiento territorial y gestión del suelo, Proyecto: Tren de pasajeros México–Nuevo Laredo”.

La agenda también incluye el taller “Rediseño con énfasis en seguridad vial”, en el que se explorarán alternativas para mejorar las calles y los espacios públicos, considerando las necesidades de peatones, ciclistas y automovilistas.

Convocan a estudiantes, profesionistas y ciudadanía

La SEDUMA invitó a estudiantes, profesionistas, desarrolladores, consultores, servidores públicos y ciudadanía en general a participar en este espacio de diálogo e intercambio de experiencias, con la intención de aportar propuestas para el futuro urbano de Tamaulipas.

La dependencia señaló que el encuentro forma parte de la visión de planeación territorial impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, que busca vincular el crecimiento económico con la justicia social, la protección ambiental y el bienestar de las personas mediante la coordinación institucional y la participación ciudadana.

La participación será gratuita, pero se requiere registro previo para asistir. La jornada comenzará a las 9:45 horas de este jueves 5 de noviembre en el auditorio del TAMUX, en Ciudad Victoria.