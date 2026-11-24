Flores Garza estimó que dichos proyectos podrían generar alrededor de 70 mil empleos en cinco etapas a lo largo de 20 años

La secretaria de Economía, Anabell Flores Garza, informó que el proyecto conocido inicialmente como Puerto Seco, ahora llamado Tamaulipas Puerto Interior, comenzó la semana pasada sus procesos de licitación y se prevé que la construcción de la primera etapa inicie en diciembre.

Mientras avanzan esos trámites, el Gobierno estatal promueve el proyecto entre desarrolladores de parques industriales e inversionistas interesados en establecerse en la capital tamaulipeca.

Presentarán tres polos de desarrollo a inversionistas

La funcionaria señaló que esta semana viajarán a la Ciudad de México para participar en reuniones con el Consejo Mexicano de Comercio Exterior y con el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, en ambos encuentros presentarán los tres polos de desarrollo y la política del gobernador para atraer nuevas inversiones al estado de Tamaulipas.

“La oferta de proyectos de logística nuevos en Tamaulipas son el Puerto Interior en Ciudad Victoria, el puerto del Norte en Matamoros y el polo de desarrollo para el bienestar en Altamira”, señaló.

Estiman generar 70 mil empleos en un plazo de 20 años

Flores Garza estimó que dichos proyectos podrían generar alrededor de 70 mil empleos en cinco etapas a lo largo de 20 años, y como referencia, mencionó el Puerto Interior de Guanajuato, que habría creado una cantidad similar de puestos de trabajo, y señaló que esa es la meta de largo plazo para Tamaulipas.